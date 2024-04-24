Источник «Известий» не исключили, что СК проверит родственников замглавы Минобороны РФ

Источник «Известий» полагают, что СК проверит жену замминистра обороны РФ
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Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля
Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

После задержания заместителя министра обороны России Тимура Иванова оперативники займутся проверкой всех его личных и деловых связей, включая членов семьи. Вероятно, следствие заинтересует бывшая супруга генерала Светлана Иванова (Захарова), рассказал источник, знакомый с деталями разбирательства.

«Сейчас будут проверяться все личные, родственные и деловые связи Тимура Иванова. Следствие, в частности, может проявить интерес к фигуре Светланы Ивановой», — высказал свое мнение источник в беседе с «Известиями».

Экс-супруга задержанного является известной «светской львицей» и предпринимательницей. Она вместе с отцом Иванова Вадимом владеет компанией «Кристалл Девелопмент». Организация занимается производством частей электронных ламп, трубок и других электрокомпонентов. Женщине принадлежит доля в ООО «Частные технологии». Основной направление работы компании — предоставление услуг в сфере рекламы.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ и Следственный комитет России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Правоохранители подчеркивали, что Иванов был задержан в результате длительной оперативной разработки. О ситуации уже был проинформирован президент России Владимир Путин. Из материала URA.RU вы можете больше узнать о жизни Иванова, его достижениях и подробностях уголовного дела.

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После задержания заместителя министра обороны России Тимура Иванова оперативники займутся проверкой всех его личных и деловых связей, включая членов семьи. Вероятно, следствие заинтересует бывшая супруга генерала Светлана Иванова (Захарова), рассказал источник, знакомый с деталями разбирательства. «Сейчас будут проверяться все личные, родственные и деловые связи Тимура Иванова. Следствие, в частности, может проявить интерес к фигуре Светланы Ивановой», — высказал свое мнение источник в беседе с «Известиями». Экс-супруга задержанного является известной «светской львицей» и предпринимательницей. Она вместе с отцом Иванова Вадимом владеет компанией «Кристалл Девелопмент». Организация занимается производством частей электронных ламп, трубок и других электрокомпонентов. Женщине принадлежит доля в ООО «Частные технологии». Основной направление работы компании — предоставление услуг в сфере рекламы. URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ и Следственный комитет России. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Правоохранители подчеркивали, что Иванов был задержан в результате длительной оперативной разработки. О ситуации уже был проинформирован президент России Владимир Путин. Из материала URA.RU вы можете больше узнать о жизни Иванова, его достижениях и подробностях уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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