Источник «Известий» не исключили, что СК проверит родственников замглавы Минобороны РФ

Источник «Известий» полагают, что СК проверит жену замминистра обороны РФ

Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

После задержания заместителя министра обороны России Тимура Иванова оперативники займутся проверкой всех его личных и деловых связей, включая членов семьи. Вероятно, следствие заинтересует бывшая супруга генерала Светлана Иванова (Захарова), рассказал источник, знакомый с деталями разбирательства.

«Сейчас будут проверяться все личные, родственные и деловые связи Тимура Иванова. Следствие, в частности, может проявить интерес к фигуре Светланы Ивановой», — высказал свое мнение источник в беседе с «Известиями».

Экс-супруга задержанного является известной «светской львицей» и предпринимательницей. Она вместе с отцом Иванова Вадимом владеет компанией «Кристалл Девелопмент». Организация занимается производством частей электронных ламп, трубок и других электрокомпонентов. Женщине принадлежит доля в ООО «Частные технологии». Основной направление работы компании — предоставление услуг в сфере рекламы.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ и Следственный комитет России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Правоохранители подчеркивали, что Иванов был задержан в результате длительной оперативной разработки. О ситуации уже был проинформирован президент России Владимир Путин. Из материала URA.RU вы можете больше узнать о жизни Иванова, его достижениях и подробностях уголовного дела.