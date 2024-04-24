«Известия»: помимо замминистра обороны Иванова задержаны еще несколько человек

Одновременно с заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым были задержаны еще несколько человек. По информации источника, они также могли быть причастны к цепочке передачи взятки.
«Одновременно с [Тимуром] Ивановым задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег. Действовала сложная цепочка посредников», — сообщил источник газеты «Известия», знакомый с ходом расследования.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ и Следственный комитет России. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Иванов был задержан по подозрению в получении взятки 23 апреля. Ведется расследование по уголовному делу. В оперативную разработку он попал давно, передает RT. Ему инкриминируется статья УК РФ, предусматривающая наказание до 15 лет лишения свободы. Подробнее о задержании и биографии Иванова — в сюжете агентства.
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