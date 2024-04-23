В Тобольске квартиры в новостройках подорожали на 40%

24 апреля 2024 в 08:06 Размер текста - 17 +

Значительнее всего в Тобольске выросла средняя цена однокомнатных квартир Фото: Анна Майорова © URA.RU На первичном рынке жилья Тобольска (Тюменская область) по итогам первого квартала 2024 средняя стоимость квартир увеличилась на 40%. Об этом сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «В целом экспозиция таких объектов в этом городе невелика — около 280 вариантов на данный момент. Спрос (количество контактов с объявлениями на платформе) уменьшился на 21% по сравнению с первым кварталом 2023 года», — рассказал Еремкин «РБК Тюмень». Однако средняя стоимость квартир увеличилась на 40%. Цена поднялась с 3 до 4,3 миллиона рублей в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. По словам эксперта, значительнее всего выросла средняя цена однокомнатных квартир — с 2,8 до 4,1 миллиона рублей (+46%). На втором месте расположились двухкомнатные — с 4,1 до 5,9 миллиона рублей (+43%). На третьем месте — студии, подорожавшие с 2 до 2,8 миллиона рублей (+37%), а замыкают список трехкомнатные квартиры, чья цена выросла с 5,7 до 7,4 миллиона рублей (+29%). На 10% увеличился и объем предложения квартир. В 2024 году в регионе прогнозируется снижение продаж объектов на первичном рынке недвижимости до 30%. По словам генерального директора ГК «ТИС» Родиона Чистякова, в условиях высоких уровней инфляции, больших процентных ставок и жесткой денежно-кредитной политики ожидаются непростые времена в сфере недвижимости. Отмечается, что уже сейчас растут затраты на стройматериалы в преддверии нового строительного сезона. В частности, дорожает керамзитоблок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На первичном рынке жилья Тобольска (Тюменская область) по итогам первого квартала 2024 средняя стоимость квартир увеличилась на 40%. Об этом сообщил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. «В целом экспозиция таких объектов в этом городе невелика — около 280 вариантов на данный момент. Спрос (количество контактов с объявлениями на платформе) уменьшился на 21% по сравнению с первым кварталом 2023 года», — рассказал Еремкин «РБК Тюмень». Однако средняя стоимость квартир увеличилась на 40%. Цена поднялась с 3 до 4,3 миллиона рублей в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. По словам эксперта, значительнее всего выросла средняя цена однокомнатных квартир — с 2,8 до 4,1 миллиона рублей (+46%). На втором месте расположились двухкомнатные — с 4,1 до 5,9 миллиона рублей (+43%). На третьем месте — студии, подорожавшие с 2 до 2,8 миллиона рублей (+37%), а замыкают список трехкомнатные квартиры, чья цена выросла с 5,7 до 7,4 миллиона рублей (+29%). На 10% увеличился и объем предложения квартир. В 2024 году в регионе прогнозируется снижение продаж объектов на первичном рынке недвижимости до 30%. По словам генерального директора ГК «ТИС» Родиона Чистякова, в условиях высоких уровней инфляции, больших процентных ставок и жесткой денежно-кредитной политики ожидаются непростые времена в сфере недвижимости. Отмечается, что уже сейчас растут затраты на стройматериалы в преддверии нового строительного сезона. В частности, дорожает керамзитоблок.