В Тюменской области ожидаются непростые времена в сфере недвижимости

В Тюменской области прогнозируется снижение продаж недвижимости в 2024 году

20 апреля 2024 в 03:05 Размер текста - 17 +

В регионе растут затраты на стройматериалы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области в 2024 году прогнозируется снижение продаж объектов на первичном рынке недвижимости до 30%. Об этом на конференции «Тренды макроэкономического развития регионов России в 2024 году. Особенности Тюменского региона» сообщил первый заместитель генерального директора ГК «ТИС» Родион Чистяков. «По итогам 2024 года снижение продаж объектов на первичном рынке может составить до 30%. Доля строительной отрасли в экономике Тюменской области — это более 13% валового регионального продукта (ВРП). В условиях высоких уровней инфляции, больших процентных ставок и жесткой денежно-кредитной политики мы ожидаем непростые времена в сфере недвижимости», — слова Чистякова URA.RU передает пресс-служба «ТИС». По словам эксперта, уже сейчас ощущается, на сколько сильно растут затраты на стройматериалы в преддверии нового строительного сезона. В частности, дорожают керамзитоблок, утеплитель (+60% к февралю). Отдельная боль строителей — это «кадровый голод». Тюменские застройщики начали поднимать стоимость жилья из-за роста закупочной цены на строительные материалы. В регионе за год в 3,5 раза выросла стоимость керамзитоблока. Кроме того, подорожала на 20% себестоимость производства цемента. Увеличились логистические затраты, а также дефицит рабочей силы на рынке труда ведет к увеличению затрат на персонал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в 2024 году прогнозируется снижение продаж объектов на первичном рынке недвижимости до 30%. Об этом на конференции «Тренды макроэкономического развития регионов России в 2024 году. Особенности Тюменского региона» сообщил первый заместитель генерального директора ГК «ТИС» Родион Чистяков. «По итогам 2024 года снижение продаж объектов на первичном рынке может составить до 30%. Доля строительной отрасли в экономике Тюменской области — это более 13% валового регионального продукта (ВРП). В условиях высоких уровней инфляции, больших процентных ставок и жесткой денежно-кредитной политики мы ожидаем непростые времена в сфере недвижимости», — слова Чистякова URA.RU передает пресс-служба «ТИС». По словам эксперта, уже сейчас ощущается, на сколько сильно растут затраты на стройматериалы в преддверии нового строительного сезона. В частности, дорожают керамзитоблок, утеплитель (+60% к февралю). Отдельная боль строителей — это «кадровый голод». Тюменские застройщики начали поднимать стоимость жилья из-за роста закупочной цены на строительные материалы. В регионе за год в 3,5 раза выросла стоимость керамзитоблока. Кроме того, подорожала на 20% себестоимость производства цемента. Увеличились логистические затраты, а также дефицит рабочей силы на рынке труда ведет к увеличению затрат на персонал.