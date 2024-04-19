В Тюменской области ожидаются непростые времена в сфере недвижимости

В Тюменской области в 2024 году прогнозируется снижение продаж объектов на первичном рынке недвижимости до 30%. Об этом на конференции «Тренды макроэкономического развития регионов России в 2024 году. Особенности Тюменского региона» сообщил первый заместитель генерального директора ГК «ТИС» Родион Чистяков.
«По итогам 2024 года снижение продаж объектов на первичном рынке может составить до 30%. Доля строительной отрасли в экономике Тюменской области — это более 13% валового регионального продукта (ВРП). В условиях высоких уровней инфляции, больших процентных ставок и жесткой денежно-кредитной политики мы ожидаем непростые времена в сфере недвижимости», — слова Чистякова URA.RU передает пресс-служба «ТИС».
По словам эксперта, уже сейчас ощущается, на сколько сильно растут затраты на стройматериалы в преддверии нового строительного сезона. В частности, дорожают керамзитоблок, утеплитель (+60% к февралю). Отдельная боль строителей — это «кадровый голод».
Тюменские застройщики начали поднимать стоимость жилья из-за роста закупочной цены на строительные материалы. В регионе за год в 3,5 раза выросла стоимость керамзитоблока. Кроме того, подорожала на 20% себестоимость производства цемента. Увеличились логистические затраты, а также дефицит рабочей силы на рынке труда ведет к увеличению затрат на персонал.
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В Тюменской области в 2024 году прогнозируется снижение продаж объектов на первичном рынке недвижимости до 30%. Об этом на конференции «Тренды макроэкономического развития регионов России в 2024 году. Особенности Тюменского региона» сообщил первый заместитель генерального директора ГК «ТИС» Родион Чистяков. «По итогам 2024 года снижение продаж объектов на первичном рынке может составить до 30%. Доля строительной отрасли в экономике Тюменской области — это более 13% валового регионального продукта (ВРП). В условиях высоких уровней инфляции, больших процентных ставок и жесткой денежно-кредитной политики мы ожидаем непростые времена в сфере недвижимости», — слова Чистякова URA.RU передает пресс-служба «ТИС». По словам эксперта, уже сейчас ощущается, на сколько сильно растут затраты на стройматериалы в преддверии нового строительного сезона. В частности, дорожают керамзитоблок, утеплитель (+60% к февралю). Отдельная боль строителей — это «кадровый голод». Тюменские застройщики начали поднимать стоимость жилья из-за роста закупочной цены на строительные материалы. В регионе за год в 3,5 раза выросла стоимость керамзитоблока. Кроме того, подорожала на 20% себестоимость производства цемента. Увеличились логистические затраты, а также дефицит рабочей силы на рынке труда ведет к увеличению затрат на персонал.