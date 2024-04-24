Россияне резко стали интересоваться ЛГБТ*-литературой

«Коммерсант»: спрос на ЛГБТ*-литературу на маркетплейсах вырос на 40%

24 апреля 2024 в 08:25 Размер текста - 17 +

Некоторые книги уже стоят больше восьми тысяч рублей, пишут СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU В российских маркетплейсах на 40% вырос спрос на книги, где ранее экспертиза выявила элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Это связано с тем, что издательство АСТ остановило распространение такой литературы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. «Спрос на книги Ханьи Янагихары, Владимира Сорокина, Мадлен Миллер, Майкла Каннингема на маркетплейсах в период 15—23 апреля, в сравнении с 1—8 апреля, вырос на 30—40%. Частные продавцы на платформах повышают цены на произведения каждый день: отдельные книги уже стоят более восьми тысяч рублей», — говорится в материале. Предпринимателям больше всего интересны книги «Наследие» и «Доктора Гарина» Владимира Сорокина, «Маленькая жизнь» и «Люди среди деревьев» Ханьи Янагихары. При этом найти книги Сорокина, например, на Ozon, крайне сложно. Они не выдаются в поиске. Однако высвечиваются в рекомендациях, если человек ранее интересовался такой литературой, передает «Коммерсант». Ранее АСТ остановило распространение этих произведений. Под санкции попали и другие книги. Это связано с тем, что в них нашли пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Для проверки книг на соответствие закону в России создали специальный центр. Он организован на базе Российского книжного союза. В его состав вошли представители Роскомнадзора, Российского исторического общества и Русской православной церкви. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В российских маркетплейсах на 40% вырос спрос на книги, где ранее экспертиза выявила элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Это связано с тем, что издательство АСТ остановило распространение такой литературы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. «Спрос на книги Ханьи Янагихары, Владимира Сорокина, Мадлен Миллер, Майкла Каннингема на маркетплейсах в период 15—23 апреля, в сравнении с 1—8 апреля, вырос на 30—40%. Частные продавцы на платформах повышают цены на произведения каждый день: отдельные книги уже стоят более восьми тысяч рублей», — говорится в материале. Предпринимателям больше всего интересны книги «Наследие» и «Доктора Гарина» Владимира Сорокина, «Маленькая жизнь» и «Люди среди деревьев» Ханьи Янагихары. При этом найти книги Сорокина, например, на Ozon, крайне сложно. Они не выдаются в поиске. Однако высвечиваются в рекомендациях, если человек ранее интересовался такой литературой, передает «Коммерсант». Ранее АСТ остановило распространение этих произведений. Под санкции попали и другие книги. Это связано с тем, что в них нашли пропаганду ЛГБТ (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны). Для проверки книг на соответствие закону в России создали специальный центр. Он организован на базе Российского книжного союза. В его состав вошли представители Роскомнадзора, Российского исторического общества и Русской православной церкви. *ЛГБТ признана в РФ экстремистской организацией, запрещена на территории страны