Трофейные Leopard и Bradley покажут на выставке в Москве

24 апреля 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Выставка трофейной техники проработает один месяц, отметили в Минобороны РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выставка трофейной техники, полученной за время СВО, будет открыта в Москве 1 мая. На ней покажут БМП Marder, Bradley и танки Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Минобороны России организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО, в парке Победы на Поклонной горе. Посетителям будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран», — сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС. Посетители смогут увидеть американскую, британскую, турецкую, шведскую, австралийскую и немецкую технику. Среди них: БМП Marder, Bradley, танки Leopard, АМХ-10RC и другие образцы. Касательно Abrams информации нет. Экспонаты будут доступны один месяц. На выставке также будут показаны карты, литература и снаряжение украинских военных. Для удобства будут организованы несколько тематических зон. Ночью 24 апреля жители Москвы заметили на улицах технику НАТО и других стран. Российские военные доставляли ее до парка, где будет организована выставка. В Минобороны РФ не раз отмечали важность изучения трофейного оружия. Это позволит России улучшить собственную технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выставка трофейной техники, полученной за время СВО, будет открыта в Москве 1 мая. На ней покажут БМП Marder, Bradley и танки Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Минобороны России организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО, в парке Победы на Поклонной горе. Посетителям будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран», — сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС. Посетители смогут увидеть американскую, британскую, турецкую, шведскую, австралийскую и немецкую технику. Среди них: БМП Marder, Bradley, танки Leopard, АМХ-10RC и другие образцы. Касательно Abrams информации нет. Экспонаты будут доступны один месяц. На выставке также будут показаны карты, литература и снаряжение украинских военных. Для удобства будут организованы несколько тематических зон. Ночью 24 апреля жители Москвы заметили на улицах технику НАТО и других стран. Российские военные доставляли ее до парка, где будет организована выставка. В Минобороны РФ не раз отмечали важность изучения трофейного оружия. Это позволит России улучшить собственную технику.