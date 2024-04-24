Трофейные Leopard и Bradley покажут на выставке в Москве

Выставка трофейной техники, полученной за время СВО, будет открыта в Москве 1 мая. На ней покажут БМП Marder, Bradley и танки Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Минобороны России организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими во время СВО, в парке Победы на Поклонной горе. Посетителям будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран», — сообщили в военном ведомстве, передает ТАСС.
Посетители смогут увидеть американскую, британскую, турецкую, шведскую, австралийскую и немецкую технику. Среди них: БМП Marder, Bradley, танки Leopard, АМХ-10RC и другие образцы. Касательно Abrams информации нет.
Экспонаты будут доступны один месяц. На выставке также будут показаны карты, литература и снаряжение украинских военных. Для удобства будут организованы несколько тематических зон.
Ночью 24 апреля жители Москвы заметили на улицах технику НАТО и других стран. Российские военные доставляли ее до парка, где будет организована выставка. В Минобороны РФ не раз отмечали важность изучения трофейного оружия. Это позволит России улучшить собственную технику.
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