На Западе признали неспособность США помочь Украине до конца 2024 года

FP: Украина будет уступать артиллерии ВС РФ до конца года

24 апреля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

США не могут отправить Украине достаточно артиллерии для наступательных операций Фото: Официальный сайт президента Украины Украина будут уступать в количестве артиллерии российской армии до конца 2024 года, несмотря на принятие Сенатом США законопроекта о военной помощи. Об этом сообщает младший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади. Он признал неспособность Штатов сократить отставание ВСУ в оружии. «Будет справедливо предположить, что украинцы в течение следующих 12 месяцев смогут иметь ежемесячную скорострельность, возможно, от 75 до 85 тысяч снарядов в месяц», — передает Foreign Policy слова Гади. Он объяснил, что это является минимумом, который необходим Киеву для обороны, но для наступательных операций этого недостаточно. Также причиной отставания ВСУ в вооружении станет наращивание США и Европой собственного производства боеприпасов по стандартам НАТО и пополнение своих арсеналов, отметило издание. Помимо прочего, помощник конгрессмена США анонимно заявил, что армия Украины в основном привержена тому, чтобы в значительной степени обороняться в текущем году. Ранее Сенат Штатов принял законопроект о помощи Киеву. Также в число союзников, кому будет оказана военная помощь, вошли Тайвань и Израиль. Согласно результатам голосования, за проект проголосовали 79 человек, еще 18 оказались против. Теперь законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который обещал его одобрить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина будут уступать в количестве артиллерии российской армии до конца 2024 года, несмотря на принятие Сенатом США законопроекта о военной помощи. Об этом сообщает младший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади. Он признал неспособность Штатов сократить отставание ВСУ в оружии. «Будет справедливо предположить, что украинцы в течение следующих 12 месяцев смогут иметь ежемесячную скорострельность, возможно, от 75 до 85 тысяч снарядов в месяц», — передает Foreign Policy слова Гади. Он объяснил, что это является минимумом, который необходим Киеву для обороны, но для наступательных операций этого недостаточно. Также причиной отставания ВСУ в вооружении станет наращивание США и Европой собственного производства боеприпасов по стандартам НАТО и пополнение своих арсеналов, отметило издание. Помимо прочего, помощник конгрессмена США анонимно заявил, что армия Украины в основном привержена тому, чтобы в значительной степени обороняться в текущем году. Ранее Сенат Штатов принял законопроект о помощи Киеву. Также в число союзников, кому будет оказана военная помощь, вошли Тайвань и Израиль. Согласно результатам голосования, за проект проголосовали 79 человек, еще 18 оказались против. Теперь законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который обещал его одобрить.