Из-за инвалидности челябинского экс-замгубернатора суд приостановил дело о выплате студентке

Суд приостановил дело о выплатах экс-замгубернатора Косилова семье Вяткиных

24 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Андрей Косилов предоставил в суд справку об инвалидности и заявил о своей нетрудоспособности Фото: Вадим Ахметов новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова Сосновский райсуд Челябинской области приостановил рассмотрение иска к бывшему замгубернатора Андрею Косилову от семьи Вяткиных, чья дочь пострадала в ДТП с экс-чиновником. Как сообщил URA.RU представитель истцов Игорь Липатников, основанием для этого стала инвалидность Косилова. «Косилов предоставил в суд справку об инвалидности, заявив о своей нетрудоспособности. По итогу суд определил приостановить дело. Пока на неопределенный срок», — сообщил URA.RU Липатников. По словам юриста, он неоднократно предлагал Косилову пойти на мировое соглашение в досудебном порядке. То есть просто выплатить семье полагающиеся средства, потраченные на лечение дочери. Но пока Косилов отказывается принимать такие условия. В настоящее время Вяткины требуют от Косилова 47 млн рублей. Но адвокаты бывшего замгубернатора настаивают на снижении суммы. По их мнению, некоторые позиции в расходной ведомости семья могла получить бесплатно, а проходить лечение можно было не в частной, а в государственной клинике. Помимо этого, представители ответчика предложили привлечь к рассмотрению дела в качестве третьего лица страховую компанию, которая должна была выплатить семье компенсацию. Дочь Вяткиных пострадала в ДТП летом 2019 года. Lexus Косилова выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу Весту», в которой ехала компания друзей из Екатеринбурга. Из всех находящихся в отечественной легковушке людей самые тяжелые травмы получила дочь Вяткиных, ставшая инвалидом. В отношении Косилова было возбуждено уголовное дело. Своей вины он не признал, но все же некоторое время перечислял семье пострадавшей деньги. На время судебного процесса выплаты были приостановлены. По итогу бывшего чиновника признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы. По гражданскому иску он должен был выплатить семье пострадавшей студентке 1,2 млн рублей. Но эта сумма была снижена до 700 тысяч рублей в суде апелляционной инстанции. Стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому Косилов должен был компенсировать сумму средств, потраченных на лечение студентки. Но с мая прошлого года выплаты прекратились. Представители экс-замгубернатора заявили, что у их клиента закончились деньги. После чего мать девушки подала новый иск к Косилову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сосновский райсуд Челябинской области приостановил рассмотрение иска к бывшему замгубернатора Андрею Косилову от семьи Вяткиных, чья дочь пострадала в ДТП с экс-чиновником. Как сообщил URA.RU представитель истцов Игорь Липатников, основанием для этого стала инвалидность Косилова. «Косилов предоставил в суд справку об инвалидности, заявив о своей нетрудоспособности. По итогу суд определил приостановить дело. Пока на неопределенный срок», — сообщил URA.RU Липатников. По словам юриста, он неоднократно предлагал Косилову пойти на мировое соглашение в досудебном порядке. То есть просто выплатить семье полагающиеся средства, потраченные на лечение дочери. Но пока Косилов отказывается принимать такие условия. В настоящее время Вяткины требуют от Косилова 47 млн рублей. Но адвокаты бывшего замгубернатора настаивают на снижении суммы. По их мнению, некоторые позиции в расходной ведомости семья могла получить бесплатно, а проходить лечение можно было не в частной, а в государственной клинике. Помимо этого, представители ответчика предложили привлечь к рассмотрению дела в качестве третьего лица страховую компанию, которая должна была выплатить семье компенсацию. Дочь Вяткиных пострадала в ДТП летом 2019 года. Lexus Косилова выехал на встречную полосу и протаранил «Ладу Весту», в которой ехала компания друзей из Екатеринбурга. Из всех находящихся в отечественной легковушке людей самые тяжелые травмы получила дочь Вяткиных, ставшая инвалидом. В отношении Косилова было возбуждено уголовное дело. Своей вины он не признал, но все же некоторое время перечислял семье пострадавшей деньги. На время судебного процесса выплаты были приостановлены. По итогу бывшего чиновника признали виновным и приговорили к двум годам ограничения свободы. По гражданскому иску он должен был выплатить семье пострадавшей студентке 1,2 млн рублей. Но эта сумма была снижена до 700 тысяч рублей в суде апелляционной инстанции. Стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому Косилов должен был компенсировать сумму средств, потраченных на лечение студентки. Но с мая прошлого года выплаты прекратились. Представители экс-замгубернатора заявили, что у их клиента закончились деньги. После чего мать девушки подала новый иск к Косилову.