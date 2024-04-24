Baza: родные не могут связаться с экс-женой задержанного замглавы МО РФ Иванова

24 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Бывшая жена Иванова (на фото) не выходит на связь с родными Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Родственники не могут связаться с экс-женой замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который задержан по подозрению в получении взятки, 50-летней Светланой Захаровой. По предварительным данным, она могла быть задержана вместе с бывшим мужем. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Родные не могут связаться с бывшей женой задержанного заместителя министра обороны России Тимура Иванова», — передает telegram-канал. Отмечается, что супруги развелись в 2022 году. Новость по теме Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография По предварительной информации, женщина могла быть задержана вместе с бывшим мужем. Однако пока эти данные проверяются. Светлана Захарова упоминается в СМИ как совладелец компании «Кристалл Девелопмент» вместе с отцом Тимура Иванова, Вадимом Ивановым. Компания специализируется на производстве компонентов для электронных ламп и трубок. Кроме того, женщина имеет долю в ООО «Частные технологии», предоставляющем рекламные услуги. Ранее она также была учредителем ООО «Ваш Дом» и ООО «МКК «Кредит Лайн», работавших в сферах управления недвижимостью и потребительского кредитования соответственно. Следственный комитет РФ сообщил о задержании Иванова по подозрению во взятке, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Позже стало известно, что оперативники могут заняться проверкой родственников замглавы Минобороны РФ. Вероятно, следствие заинтересует Светлана Захарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родственники не могут связаться с экс-женой замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который задержан по подозрению в получении взятки, 50-летней Светланой Захаровой. По предварительным данным, она могла быть задержана вместе с бывшим мужем. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Родные не могут связаться с бывшей женой задержанного заместителя министра обороны России Тимура Иванова», — передает telegram-канал. Отмечается, что супруги развелись в 2022 году. По предварительной информации, женщина могла быть задержана вместе с бывшим мужем. Однако пока эти данные проверяются. Светлана Захарова упоминается в СМИ как совладелец компании «Кристалл Девелопмент» вместе с отцом Тимура Иванова, Вадимом Ивановым. Компания специализируется на производстве компонентов для электронных ламп и трубок. Кроме того, женщина имеет долю в ООО «Частные технологии», предоставляющем рекламные услуги. Ранее она также была учредителем ООО «Ваш Дом» и ООО «МКК «Кредит Лайн», работавших в сферах управления недвижимостью и потребительского кредитования соответственно. Следственный комитет РФ сообщил о задержании Иванова по подозрению во взятке, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Позже стало известно, что оперативники могут заняться проверкой родственников замглавы Минобороны РФ. Вероятно, следствие заинтересует Светлана Захарова.