23 апреля 2024

ГИБДД закрывает мосты в Свердловской области из-за наводнения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На опасных участках работают силовики
На опасных участках работают силовики Фото:

В Свердловской области на трех мостах ограничили движение для всех видов транспорта из-за паводка на реке Туре. На опасных участках дежурят экипажи ДПС, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Под ограничение попали мосты: на первом километре автодороги Туринская Слобода — Решетникова — Сагай, на пятом километре автодороги Сладковское — Макуй. Также движение закрыто на шестом километре подъезда к деревне Барбашина от автодороги Байкалово — Туринская Слобода — Туринск», — следует из сообщения.

Путей объезда участков нет, поэтому перебраться через подтопленные зоны можно только паромной переправой или на лодке. Инспекторы призвали свердловчан воздержаться от автомобильных поездок в местах возможных подтоплений.

Ранее под воду ушли еще два моста — между селами Благовещенское — Кумарьинское и Елань — деревня Яр. Всего на Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.

Фото:

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В Свердловской области на трех мостах ограничили движение для всех видов транспорта из-за паводка на реке Туре. На опасных участках дежурят экипажи ДПС, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Под ограничение попали мосты: на первом километре автодороги Туринская Слобода — Решетникова — Сагай, на пятом километре автодороги Сладковское — Макуй. Также движение закрыто на шестом километре подъезда к деревне Барбашина от автодороги Байкалово — Туринская Слобода — Туринск», — следует из сообщения. Путей объезда участков нет, поэтому перебраться через подтопленные зоны можно только паромной переправой или на лодке. Инспекторы призвали свердловчан воздержаться от автомобильных поездок в местах возможных подтоплений. Ранее под воду ушли еще два моста — между селами Благовещенское — Кумарьинское и Елань — деревня Яр. Всего на Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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