ГИБДД закрывает мосты в Свердловской области из-за наводнения. Фото

24 апреля 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

На опасных участках работают силовики Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» В Свердловской области на трех мостах ограничили движение для всех видов транспорта из-за паводка на реке Туре. На опасных участках дежурят экипажи ДПС, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Под ограничение попали мосты: на первом километре автодороги Туринская Слобода — Решетникова — Сагай, на пятом километре автодороги Сладковское — Макуй. Также движение закрыто на шестом километре подъезда к деревне Барбашина от автодороги Байкалово — Туринская Слобода — Туринск», — следует из сообщения. Путей объезда участков нет, поэтому перебраться через подтопленные зоны можно только паромной переправой или на лодке. Инспекторы призвали свердловчан воздержаться от автомобильных поездок в местах возможных подтоплений. Ранее под воду ушли еще два моста — между селами Благовещенское — Кумарьинское и Елань — деревня Яр. Всего на Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области на трех мостах ограничили движение для всех видов транспорта из-за паводка на реке Туре. На опасных участках дежурят экипажи ДПС, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Под ограничение попали мосты: на первом километре автодороги Туринская Слобода — Решетникова — Сагай, на пятом километре автодороги Сладковское — Макуй. Также движение закрыто на шестом километре подъезда к деревне Барбашина от автодороги Байкалово — Туринская Слобода — Туринск», — следует из сообщения. Путей объезда участков нет, поэтому перебраться через подтопленные зоны можно только паромной переправой или на лодке. Инспекторы призвали свердловчан воздержаться от автомобильных поездок в местах возможных подтоплений. Ранее под воду ушли еще два моста — между селами Благовещенское — Кумарьинское и Елань — деревня Яр. Всего на Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.