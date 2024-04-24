Суд раскрыл детали дела Иванова, который подозревается во взятке на большую сумму

По делу замминистра обороны Иванова заключен под стражу его близкий друг
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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Близкий друг Иванова (на фото) Бородин был заключен под стражу на два месяца Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство в отношении Сергея Бородина, близкого друга замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он также подозревается в крупной взятке на сумму свыше одного миллиона рублей. Бородин будет заключен под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

«Бородин и Тимур Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции. Согласно версии следствия, Бородин принимал участие в коррупционной схеме с подрядами Минобороны РФ. Его заключили под стражу на два месяца.

Ранее Иванова отправили в СИЗО по подозрению в крупной взятке. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на такой же срок, как и Бородину, — два месяца.

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Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство в отношении Сергея Бородина, близкого друга замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он также подозревается в крупной взятке на сумму свыше одного миллиона рублей. Бородин будет заключен под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы. «Бородин и Тимур Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции. Согласно версии следствия, Бородин принимал участие в коррупционной схеме с подрядами Минобороны РФ. Его заключили под стражу на два месяца. Ранее Иванова отправили в СИЗО по подозрению в крупной взятке. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на такой же срок, как и Бородину, — два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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