Суд раскрыл детали дела Иванова, который подозревается во взятке на большую сумму

По делу замминистра обороны Иванова заключен под стражу его близкий друг

24 апреля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Близкий друг Иванова (на фото) Бородин был заключен под стражу на два месяца Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство в отношении Сергея Бородина, близкого друга замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он также подозревается в крупной взятке на сумму свыше одного миллиона рублей. Бородин будет заключен под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы. «Бородин и Тимур Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции. Согласно версии следствия, Бородин принимал участие в коррупционной схеме с подрядами Минобороны РФ. Его заключили под стражу на два месяца. Ранее Иванова отправили в СИЗО по подозрению в крупной взятке. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на такой же срок, как и Бородину, — два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство в отношении Сергея Бородина, близкого друга замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Он также подозревается в крупной взятке на сумму свыше одного миллиона рублей. Бородин будет заключен под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы. «Бородин и Тимур Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции. Согласно версии следствия, Бородин принимал участие в коррупционной схеме с подрядами Минобороны РФ. Его заключили под стражу на два месяца. Ранее Иванова отправили в СИЗО по подозрению в крупной взятке. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на такой же срок, как и Бородину, — два месяца.