Матвиенко назвала задачу нового правительства

Матвиенко: новое правительство реализует план по суверенному развитию РФ
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Матвиенко заявила, что новое правительство будет реализовывать задачи, которые поставил Путин Фото:
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Формирование нового правительства России

Главная задача нового правительства — это реализация шестилетнего плана по суверенному развитию России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Основные задачи на предстоящие шесть лет и по стратегическим вопросам на более длительную перспективу сформулированы президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию. Хочу сказать, что главной задачей правительства будет реализация шестилетки суверенного развития России», — заявила Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

Цель шестилетки — достижение технологической независимости. По словам Матвиенко, это ключевая задача для развития экономики.

Сейчас Россия готовится к отставке правительства. В нынешнем составе оно проработает до инаугурации Путина в должность главы страны. О том, как работает процедура, — в материале URA.RU.

При этом Матвиенко отметила, что основной состав правительства не изменится. Он продолжит свою работу. По ее словам, в верхней палате парламента положительно оценивают работу нынешнего состава.

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Главная задача нового правительства — это реализация шестилетнего плана по суверенному развитию России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Основные задачи на предстоящие шесть лет и по стратегическим вопросам на более длительную перспективу сформулированы президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию. Хочу сказать, что главной задачей правительства будет реализация шестилетки суверенного развития России», — заявила Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости. Цель шестилетки — достижение технологической независимости. По словам Матвиенко, это ключевая задача для развития экономики. Сейчас Россия готовится к отставке правительства. В нынешнем составе оно проработает до инаугурации Путина в должность главы страны. О том, как работает процедура, — в материале URA.RU. При этом Матвиенко отметила, что основной состав правительства не изменится. Он продолжит свою работу. По ее словам, в верхней палате парламента положительно оценивают работу нынешнего состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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