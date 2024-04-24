Политика Матвиенко назвала задачу нового правительства Матвиенко: новое правительство реализует план по суверенному развитию РФ 24 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 + Матвиенко заявила, что новое правительство будет реализовывать задачи, которые поставил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Формирование нового правительства России Главная задача нового правительства — это реализация шестилетнего плана по суверенному развитию России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Основные задачи на предстоящие шесть лет и по стратегическим вопросам на более длительную перспективу сформулированы президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию. Хочу сказать, что главной задачей правительства будет реализация шестилетки суверенного развития России», — заявила Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости. Цель шестилетки — достижение технологической независимости. По словам Матвиенко, это ключевая задача для развития экономики. Сейчас Россия готовится к отставке правительства. В нынешнем составе оно проработает до инаугурации Путина в должность главы страны. О том, как работает процедура, — в материале URA.RU. При этом Матвиенко отметила, что основной состав правительства не изменится. Он продолжит свою работу. По ее словам, в верхней палате парламента положительно оценивают работу нынешнего состава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Главная задача нового правительства — это реализация шестилетнего плана по суверенному развитию России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Основные задачи на предстоящие шесть лет и по стратегическим вопросам на более длительную перспективу сформулированы президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию. Хочу сказать, что главной задачей правительства будет реализация шестилетки суверенного развития России», — заявила Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости. Цель шестилетки — достижение технологической независимости. По словам Матвиенко, это ключевая задача для развития экономики. Сейчас Россия готовится к отставке правительства. В нынешнем составе оно проработает до инаугурации Путина в должность главы страны. О том, как работает процедура, — в материале URA.RU. При этом Матвиенко отметила, что основной состав правительства не изменится. Он продолжит свою работу. По ее словам, в верхней палате парламента положительно оценивают работу нынешнего состава. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям