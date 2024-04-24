Матвиенко назвала задачу нового правительства

Главная задача нового правительства — это реализация шестилетнего плана по суверенному развитию России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Основные задачи на предстоящие шесть лет и по стратегическим вопросам на более длительную перспективу сформулированы президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному Собранию. Хочу сказать, что главной задачей правительства будет реализация шестилетки суверенного развития России», — заявила Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.
Цель шестилетки — достижение технологической независимости. По словам Матвиенко, это ключевая задача для развития экономики.
Сейчас Россия готовится к отставке правительства. В нынешнем составе оно проработает до инаугурации Путина в должность главы страны. О том, как работает процедура, — в материале URA.RU.
При этом Матвиенко отметила, что основной состав правительства не изменится. Он продолжит свою работу. По ее словам, в верхней палате парламента положительно оценивают работу нынешнего состава.
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