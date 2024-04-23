23 апреля 2024

В Кургане опубликовали новые данные по уровню воды в Тоболе. Скрин

Курганский ЦГМС: уровень воды в Тоболе остался на уровне 942 см
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В Кургане не изменился уровень паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень Тобола в Кургане остался на отметке 942 см. Новые данные ЦГМС опубликованы на геоинформационном портале Курганской области

«Уровень воды у гидропоста в Кургане в полдень 24 апреля 942 см», — сообщает сайт «Паводок 2024». За два часа Тобол не изменил значений в городской черте.

Ранее URA.RU сообщало, что в большинстве рек области уровень воды снижается. По данным МЧС, от подтопления освобождены дома в 16 населенных пунктах пяти округов.

В Кургане уровень воды держится на отметке 942 см
В Кургане уровень воды держится на отметке 942 см

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Уровень Тобола в Кургане остался на отметке 942 см. Новые данные ЦГМС опубликованы на геоинформационном портале Курганской области «Уровень воды у гидропоста в Кургане в полдень 24 апреля 942 см», — сообщает сайт «Паводок 2024». За два часа Тобол не изменил значений в городской черте. Ранее URA.RU сообщало, что в большинстве рек области уровень воды снижается. По данным МЧС, от подтопления освобождены дома в 16 населенных пунктах пяти округов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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