Природа В Кургане опубликовали новые данные по уровню воды в Тоболе. Скрин Курганский ЦГМС: уровень воды в Тоболе остался на уровне 942 см 24 апреля 2024 в 12:11 Размер текста - 17 + В Кургане не изменился уровень паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень Тобола в Кургане остался на отметке 942 см. Новые данные ЦГМС опубликованы на геоинформационном портале Курганской области «Уровень воды у гидропоста в Кургане в полдень 24 апреля 942 см», — сообщает сайт «Паводок 2024». За два часа Тобол не изменил значений в городской черте. Ранее URA.RU сообщало, что в большинстве рек области уровень воды снижается. По данным МЧС, от подтопления освобождены дома в 16 населенных пунктах пяти округов. В Кургане уровень воды держится на отметке 942 см Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень Тобола в Кургане остался на отметке 942 см. Новые данные ЦГМС опубликованы на геоинформационном портале Курганской области «Уровень воды у гидропоста в Кургане в полдень 24 апреля 942 см», — сообщает сайт «Паводок 2024». За два часа Тобол не изменил значений в городской черте. Ранее URA.RU сообщало, что в большинстве рек области уровень воды снижается. По данным МЧС, от подтопления освобождены дома в 16 населенных пунктах пяти округов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям