В Кургане не изменился уровень паводка
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень Тобола в Кургане остался на отметке 942 см. Новые данные ЦГМС опубликованы на геоинформационном портале Курганской области
«Уровень воды у гидропоста в Кургане в полдень 24 апреля 942 см», — сообщает сайт «Паводок 2024». За два часа Тобол не изменил значений в городской черте.
Ранее URA.RU сообщало, что в большинстве рек области уровень воды снижается. По данным МЧС, от подтопления освобождены дома в 16 населенных пунктах пяти округов.
В Кургане уровень воды держится на отметке 942 см
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