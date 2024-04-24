Politico: помощи США Киеву не хватит для контрнаступления ВСУ

24 апреля 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Военная помощь от США для Украины поможет только в укреплении обороны страны Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная помощь США для Украины укрепит иссякающие ресурсы страны, но не поможет в проведении контрнаступления. Об этом сообщает Politico. «Пополнений запасов по-прежнему будет недостаточно, чтобы сделать что-то большее, чем просто помочь Украине укрепить свою обороноспособность перед вероятным будущим наступлением российской армии», — написал автор материала в газете . Также Киеву самому не хватит сил, чтобы перейти в контрнаступление. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что основные причины неудач ВСУ в прошедшем в 2023 году контрнаступлении заключаются в его излишней разрекламированности и завышенных ожиданиях. Ранее сообщалось, что Киев будет уступать ВС РФ в количестве артиллерии до конца 2024 года, несмотря на принятие Конгрессом США законопроекта о выделении стране военной помощи. Младший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади заявил, что количество снарядов ВСУ в месяц является минимумом, который необходим для обороны, но не для наступательных действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военная помощь США для Украины укрепит иссякающие ресурсы страны, но не поможет в проведении контрнаступления. Об этом сообщает Politico. «Пополнений запасов по-прежнему будет недостаточно, чтобы сделать что-то большее, чем просто помочь Украине укрепить свою обороноспособность перед вероятным будущим наступлением российской армии», — написал автор материала в газете. Также Киеву самому не хватит сил, чтобы перейти в контрнаступление. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что основные причины неудач ВСУ в прошедшем в 2023 году контрнаступлении заключаются в его излишней разрекламированности и завышенных ожиданиях. Ранее сообщалось, что Киев будет уступать ВС РФ в количестве артиллерии до конца 2024 года, несмотря на принятие Конгрессом США законопроекта о выделении стране военной помощи. Младший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади заявил, что количество снарядов ВСУ в месяц является минимумом, который необходим для обороны, но не для наступательных действий.