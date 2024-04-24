Politico: помощи США Киеву не хватит для контрнаступления ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, всу,  stock
Военная помощь от США для Украины поможет только в укреплении обороны страны Фото:
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Военная помощь США для Украины укрепит иссякающие ресурсы страны, но не поможет в проведении контрнаступления. Об этом сообщает Politico.

«Пополнений запасов по-прежнему будет недостаточно, чтобы сделать что-то большее, чем просто помочь Украине укрепить свою обороноспособность перед вероятным будущим наступлением российской армии», — написал автор материала в газете. Также Киеву самому не хватит сил, чтобы перейти в контрнаступление.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что основные причины неудач ВСУ в прошедшем в 2023 году контрнаступлении заключаются в его излишней разрекламированности и завышенных ожиданиях. Ранее сообщалось, что Киев будет уступать ВС РФ в количестве артиллерии до конца 2024 года, несмотря на принятие Конгрессом США законопроекта о выделении стране военной помощи. Младший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади заявил, что количество снарядов ВСУ в месяц является минимумом, который необходим для обороны, но не для наступательных действий.

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Военная помощь США для Украины укрепит иссякающие ресурсы страны, но не поможет в проведении контрнаступления. Об этом сообщает Politico. «Пополнений запасов по-прежнему будет недостаточно, чтобы сделать что-то большее, чем просто помочь Украине укрепить свою обороноспособность перед вероятным будущим наступлением российской армии», — написал автор материала в газете. Также Киеву самому не хватит сил, чтобы перейти в контрнаступление. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что основные причины неудач ВСУ в прошедшем в 2023 году контрнаступлении заключаются в его излишней разрекламированности и завышенных ожиданиях. Ранее сообщалось, что Киев будет уступать ВС РФ в количестве артиллерии до конца 2024 года, несмотря на принятие Конгрессом США законопроекта о выделении стране военной помощи. Младший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Стефан Гади заявил, что количество снарядов ВСУ в месяц является минимумом, который необходим для обороны, но не для наступательных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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