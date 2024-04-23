В Челябинске спрос на местную историческую кухню вырос в 80 раз. Видео

24 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

В Челябинске ежегодно число гастрофестивалей увеличилось втрое, сообщил Михайлов (в центре) Фото: Алина Яковлева © URA.RU В Челябинске спрос на блюда региональной кухни вырос в 80 раз за три года. О повышении спроса на специалитеты в ресторанах 24 апреля сообщил бренд-шеф рюмочной «Фортепьяно» Евгений Михайлов, передает корреспондент URA.RU с форума Российской креативной недели. «В 2021 году на фестивале „Аутентичной уральской кухни“ мы продали за две недели три сета, в 2024 году — 240. Гости региона ходят в заведения, интересуясь местной кухней. Сейчас не пиковая точка, но у уральской кухни очень хорошее будущее», — сообщил Евгений Михайлов. Михайлов также отметил, что по Челябинску число гастрономических фестивалей с 2021 года увеличилось втрое — до 12 мероприятий в год. По УрФО в 2021 году ежегодно насчитывалось 12 гастрофестивалей, в 2024 году уже запланировано 24. Местная кухня является одним из механизмов развития туризма в регионах, подчеркнул Михайлов. Собирая аутентичное меню, повар со своей командой объехал всю Россию. Он был огорчен тем, что три года назад основная часть блюд в ресторанах страны была представлена в виде иностранного фастфуда: пиццы, пасты, хот-догов и бургеров. Российская креативная неделя пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. Губернатор Алексей Текслер выступит по теме идентичности Урала в первый день мероприятия. Вместе с ним участие в дискуссии примет челябинский шоумен Стас Ярушин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске спрос на блюда региональной кухни вырос в 80 раз за три года. О повышении спроса на специалитеты в ресторанах 24 апреля сообщил бренд-шеф рюмочной «Фортепьяно» Евгений Михайлов, передает корреспондент URA.RU с форума Российской креативной недели. «В 2021 году на фестивале „Аутентичной уральской кухни“ мы продали за две недели три сета, в 2024 году — 240. Гости региона ходят в заведения, интересуясь местной кухней. Сейчас не пиковая точка, но у уральской кухни очень хорошее будущее», — сообщил Евгений Михайлов. Михайлов также отметил, что по Челябинску число гастрономических фестивалей с 2021 года увеличилось втрое — до 12 мероприятий в год. По УрФО в 2021 году ежегодно насчитывалось 12 гастрофестивалей, в 2024 году уже запланировано 24. Местная кухня является одним из механизмов развития туризма в регионах, подчеркнул Михайлов. Собирая аутентичное меню, повар со своей командой объехал всю Россию. Он был огорчен тем, что три года назад основная часть блюд в ресторанах страны была представлена в виде иностранного фастфуда: пиццы, пасты, хот-догов и бургеров. Российская креативная неделя пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. Губернатор Алексей Текслер выступит по теме идентичности Урала в первый день мероприятия. Вместе с ним участие в дискуссии примет челябинский шоумен Стас Ярушин.