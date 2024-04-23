Челябинские следователи закончили расследование по делу московского адвоката

24 апреля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Адвокат Алексей Окатов готовится к судебному процессу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские следователи завершили расследование дела по факту присвоения и растраты в отношении председателя коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексея Окатова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, дело направлено в суд. «Завершено расследование уголовного дела в отношении столичного адвоката, обвиняемого по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону. По данной статье Окатову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового. Окатов был задержан в конце ноября прошлого года сразу после прилета в Челябинск. Изначально его обвинили в мошенничестве. Но после дело было переквалифицировано. По версии следствия, он взял в лизинг несколько погрузчиков. Но так и не вернул технику в установленный срок, продав ее другим лицам. Деньги же от продажи присвоил себе, причинив ущерб на сумму более 5,4 млн рублей. В ходе следствия он возместил весь причиненный ущерб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские следователи завершили расследование дела по факту присвоения и растраты в отношении председателя коллегии адвокатов «Окатов и партнеры» адвокатской палаты Москвы Алексея Окатова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, дело направлено в суд. «Завершено расследование уголовного дела в отношении столичного адвоката, обвиняемого по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по региону. По данной статье Окатову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового. Окатов был задержан в конце ноября прошлого года сразу после прилета в Челябинск. Изначально его обвинили в мошенничестве. Но после дело было переквалифицировано. По версии следствия, он взял в лизинг несколько погрузчиков. Но так и не вернул технику в установленный срок, продав ее другим лицам. Деньги же от продажи присвоил себе, причинив ущерб на сумму более 5,4 млн рублей. В ходе следствия он возместил весь причиненный ущерб.