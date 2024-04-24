Рабочую форму, которую пожарным обещали к 22 апреля, якобы так и не предоставили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники уральской авиационной базы охраны лесов, выдвинувшие в начале апреля руководству требования по зарплате и спецодежде, снова пытаются привлечь внимание к своей проблеме. Они записали видеообращение, в котором рассказали, что так и не получили форму, которую им обещали.

«Обращение о выполнении наших законных требований по исполнению трудовых прав — достойной оплаты труда, своевременной выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ), возвращение задолженности [по зарплате], обеспечение бесплатным питанием. [Новым руководителем Александром] Петровым было обещано до 22 апреля хотя бы частично исполнить что-то из этого. Ровным счетом сделано не было ничего», — говорится в видеообращении, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.

По словам сотрудников, их принуждают к работе без СИЗ, а тем, кто отказывается, намекают на увольнение. Пожарные критикуют и кадровую политику нового руководителя, который сменил начальника алапаевского отделения. «Чтобы оказывать психологическое давление на коллектив», — считают спасатели.

При этом источник агентства, близкий к руководству авиабазы, заявляет: договоренностей, что все требования пожарных выполнят к 22 апреля, не было. «О требованиях сотрудников никто не забыл, работа идет», — пояснил собеседник. В департамент информационной политики направлен запрос с просьбой о комментарии.

Тем не мене, директор Уральской авиабазы Александр Петров пояснил, что десантники из Алапаевска получили в обещанные сроки все необходимое для выполнения работы. «СИЗ персонально выдаются лесным пожарным непосредственно перед выходом на тушение огня в лесах. В этом году десантники из Алапаевска еще не принимали участие в ликвидации пожаров», — отметил Петров.

В начале апреля коллектив алапаевского подразделения Авиалесоохраны отказался тушить пожары, пока руководство не решит проблемы с зарплатами — они якобы маленькие и выплачиваются с задержками. Позднее их поддержали коллеги из других отделений. По словам десантников, они получают 20 тысяч рублей. При этом областной министр природных ресурсов Денис Мамонтов отмечал, что средняя зарплата сотрудников составляет 40 тысяч рублей, ее размер зависит от сезона. Так, в пожароопасный период сотрудники Авиалесоохраны могут получать до 100 тысяч.

Комментируя другую претензию спасателей — о некачественных средствах индивидуальной защиты, министр пообещал провести проверку. И в случае, если информация подтвердится, выставить более высокие требования по качеству к поставщикам. Рисков, что спасатели не выйдут тушить пожары, власти не видят.