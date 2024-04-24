Начальник бунтующих свердловских спасателей ответил на обвинения в срыве договоренностей

Глава бунтующих уральских спасателей опроверг обвинения об отсутствии спецодежды

Спасатели из Алапаевска не приступали к тушению пожаров в этом году, отметил глава авиабазы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудникам уральской авиационной базы охраны лесов в Алапаевске до 22 апреля передали все необходимое для выполнения работы. Об этом заявил директор авиабазы Александр Петров, отвечая на обвинения спасателей в отсутствии спецодежды.

«В распоряжении местного авиаотделения есть все необходимое для работы всего коллектива авиаотделения. Это 78 пар рукавиц, 23 влагостойких плаща, 23 респиратора, 23 единицы защитных очков, 36 защитных касок, а также необходимое количество спальных мешков, палаток и быстронадувающихся матрасов. Кроме того, закуплены цепи, шины и другие комплектующие для бензопил», — сказал Петров. Его цитирует департамент информполитики региона.

По его словам, десантники получают СИЗ непосредственно перед выходом на тушение огня, но в этом году они еще не принимали участие в ликвидации пожаров. Несмотря на это, в ближайшее время к ним поступят еще четыре тента, аптечки и комплекты посуды.

В начале апреля коллектив алапаевского подразделения Авиалесоохраны отказался тушить пожары, пока руководство не решит проблемы с зарплатами — они якобы маленькие и выплачиваются с задержками. Их поддержали коллеги из других отделений, уверяя, что получают 20 тысяч рублей. Областной министр природных ресурсов Денис Мамонтов отмечал, что средняя зарплата спасателей составляет 40 тысяч рублей, а в пожароопасный сезон они могут получать до 100 тысяч.

После этого сотрудники снова попытались привлечь внимание к своей проблеме, записав видеообращение, в котором рассказали, что так и не получили обещанную форму. А вместо повышения зарплат получили нового начальника, принуждающего их к работе без СИЗ. Тем, кто отказывался, якобы намекали на увольнение.