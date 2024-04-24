Лишенные мандатов депутаты в Копейске могут снова пойти на выборы

25 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Возможно, осенью копейчане увидят в списках кандидатов в депутаты знакомые фамилии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В копейском отделении «Справедливой России» (Челябинская область) не исключили того, что лишенные мандатов депутаты горсобрания могут снова пойти на выборы. Об этом URA.RU 24 апреля сообщил источник в отделении. «Пока решение не принято, и выносить его в публичную плоскость рано. Но вариант с повторным выдвижением этих людей не исключен. Они знают округа, у них есть опыт депутатской работы», — сообщили в отделении. Осенью 2023 года по решению суда были лишены мандатов пятеро депутатов копейского городского собрания, из них единоросс Дмитрий Фещак и четыре эсера — Николай Сединкин, Лариса Белозерцева, Елена Завражная и Иван Самохвалов. Суд пришел к выводу, что у них возник конфликт интересов, когда они принимали решение о повышении тарифа на обслуживание жилья. Поскольку сами они работали в управляющих компаниях, повышение тарифов привело к росту доходов их компаний по основному месту работы. В марте подал в отставку по состоянию здоровья еще один депутат-справедливоросс Эдуард Кинстлер. Таким образом, представительство эсеров в горсобрании сократилось с семи до двух мандатов. Повторно участвовать в выборах экс-депутатам законом не запрещено. В сентябре состоятся довыборы по шести округам в горсобрании Копейска. Депутатам, которых выберут осенью, останется доработать один год — до сентября 2025 года. Тем временем, как сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Валерий Гартунг, «Справедливая Россия» начала формировать кадровый резерв для выдвижения кандидатов в депутаты на осенних выборах. Потенциальных кандидатов будут готовить политики федерального уровня. По данным URA.RU, на участие в проекте заявилось уже больше трехсот желающих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В копейском отделении «Справедливой России» (Челябинская область) не исключили того, что лишенные мандатов депутаты горсобрания могут снова пойти на выборы. Об этом URA.RU 24 апреля сообщил источник в отделении. «Пока решение не принято, и выносить его в публичную плоскость рано. Но вариант с повторным выдвижением этих людей не исключен. Они знают округа, у них есть опыт депутатской работы», — сообщили в отделении. Осенью 2023 года по решению суда были лишены мандатов пятеро депутатов копейского городского собрания, из них единоросс Дмитрий Фещак и четыре эсера — Николай Сединкин, Лариса Белозерцева, Елена Завражная и Иван Самохвалов. Суд пришел к выводу, что у них возник конфликт интересов, когда они принимали решение о повышении тарифа на обслуживание жилья. Поскольку сами они работали в управляющих компаниях, повышение тарифов привело к росту доходов их компаний по основному месту работы. В марте подал в отставку по состоянию здоровья еще один депутат-справедливоросс Эдуард Кинстлер. Таким образом, представительство эсеров в горсобрании сократилось с семи до двух мандатов. Повторно участвовать в выборах экс-депутатам законом не запрещено. В сентябре состоятся довыборы по шести округам в горсобрании Копейска. Депутатам, которых выберут осенью, останется доработать один год — до сентября 2025 года. Тем временем, как сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Валерий Гартунг, «Справедливая Россия» начала формировать кадровый резерв для выдвижения кандидатов в депутаты на осенних выборах. Потенциальных кандидатов будут готовить политики федерального уровня. По данным URA.RU, на участие в проекте заявилось уже больше трехсот желающих.