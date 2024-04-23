23 апреля 2024

В тюменской реке зафиксирован критический рост уровня воды. Видео

Уровень воды в Абатском районе превысил критическую отметку 980 см
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Репьева. Ишимский район
Уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил 980 см Фото:

Уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района (Тюменская область) превысил критическую отметку в 980 сантиметров. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор.

«Еще одна точка на карте Тюменской области, за которой пристально следим сейчас — Упоровский район. В селе Коркино уровень реки Тобол в 14:00 (12:00 мск) 799 см. Рост за последние шесть часов — 12 см. Тем временем в селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку. Вода поднялась до 980 см», — указано в сообщении губернатора Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что за прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района поднялся более чем на 149 сантиметров. На фоне подтопления там были эвакуированы жители пяти населенных пунктов.

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Уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района (Тюменская область) превысил критическую отметку в 980 сантиметров. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор. «Еще одна точка на карте Тюменской области, за которой пристально следим сейчас — Упоровский район. В селе Коркино уровень реки Тобол в 14:00 (12:00 мск) 799 см. Рост за последние шесть часов — 12 см. Тем временем в селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку. Вода поднялась до 980 см», — указано в сообщении губернатора Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что за прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района поднялся более чем на 149 сантиметров. На фоне подтопления там были эвакуированы жители пяти населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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