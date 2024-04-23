Уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района (Тюменская область) превысил критическую отметку в 980 сантиметров. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор.
«Еще одна точка на карте Тюменской области, за которой пристально следим сейчас — Упоровский район. В селе Коркино уровень реки Тобол в 14:00 (12:00 мск) 799 см. Рост за последние шесть часов — 12 см. Тем временем в селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку. Вода поднялась до 980 см», — указано в сообщении губернатора Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что за прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района поднялся более чем на 149 сантиметров. На фоне подтопления там были эвакуированы жители пяти населенных пунктов.
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Уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района (Тюменская область) превысил критическую отметку в 980 сантиметров. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор. «Еще одна точка на карте Тюменской области, за которой пристально следим сейчас — Упоровский район. В селе Коркино уровень реки Тобол в 14:00 (12:00 мск) 799 см. Рост за последние шесть часов — 12 см. Тем временем в селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку. Вода поднялась до 980 см», — указано в сообщении губернатора Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что за прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района поднялся более чем на 149 сантиметров. На фоне подтопления там были эвакуированы жители пяти населенных пунктов.