Происшествия В тюменской реке зафиксирован критический рост уровня воды. Видео Уровень воды в Абатском районе превысил критическую отметку 980 см 24 апреля 2024 в 15:03 Размер текста - 17 + Уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил 980 см Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района (Тюменская область) превысил критическую отметку в 980 сантиметров. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор. «Еще одна точка на карте Тюменской области, за которой пристально следим сейчас — Упоровский район. В селе Коркино уровень реки Тобол в 14:00 (12:00 мск) 799 см. Рост за последние шесть часов — 12 см. Тем временем в селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку. Вода поднялась до 980 см», — указано в сообщении губернатора Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что за прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района поднялся более чем на 149 сантиметров. На фоне подтопления там были эвакуированы жители пяти населенных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района (Тюменская область) превысил критическую отметку в 980 сантиметров. Об этом в своем telegram-канале заявил глава региона Александр Моор. «Еще одна точка на карте Тюменской области, за которой пристально следим сейчас — Упоровский район. В селе Коркино уровень реки Тобол в 14:00 (12:00 мск) 799 см. Рост за последние шесть часов — 12 см. Тем временем в селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку. Вода поднялась до 980 см», — указано в сообщении губернатора Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что за прошедшие сутки уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района поднялся более чем на 149 сантиметров. На фоне подтопления там были эвакуированы жители пяти населенных пунктов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям