Екатеринбурженка обвинила врачей в смерти 11-летней дочери в больнице

25 апреля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Девочку пытались спасти, но она не дожила до операции по пересадке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мама 11-летней девочки, которая месяц назад скончалась в Свердловской областной детской клинической больнице, винит врачей в смерти дочери. Она заявила URA.RU, что медики больницы №9 Екатеринбурга не сообщили ей результат анализа, который выявил опасную для жизни бактерию. Школьница лежала в «девятке» дважды. Первый раз она попала туда 7 марта — началась рвота и заболел живот. Девочку госпитализировали в инфекционное отделение с диагнозом острый инфекционный гастроэнтерит. 11 числа ее в удовлетворительном состоянии выписали на амбулаторное лечение. Новость по теме Умершей в екатеринбургской больнице девочке нужна была пересадка печени «При выписке я обратила внимание, что в документе в графе „баканализ“ указано, что он находится в работе. Я позвонила в отделение 14 марта, и мне ответили, что баканализ чистый. 15 марта мы с дочкой пришли в поликлинику закрывать больничный. Там врач тоже посмотрела результаты анализа и сказала, что все хорошо», — вспоминает Анна. Однако на следующий день, 16 числа, у девочки поднялась температура до 41,6. Мать дала жаропонижающее и вызвала скорую помощь и неотложку, которые приехали почти одновременно. Медики посоветовались и решили, что у школьницы ОРВИ. «Объяснили, что после болезни ослаблен иммунитет, к тому же мы ходили в поликлинику и могли что-то подхватить. Это состояние и вправду напоминало поначалу ОРВИ, потому что у дочки заболело горло», — продолжает Анна. 17 марта девочке стало хуже: начались боли в животе, рвота, головокружение, упало давление. Реанимация срочно доставила школьницу в «девятку», в реанимационное отделение. На следующий день, 18 числа, ее было решено перевести в детскую областную больницу. На тот момент у маленькой пациентки уже была полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок. «Во время перевода из одной больницы в другую я посмотрела медицинские документы и поразилась: в баканализе от 13 марта была обнаружена синегнойная палочка (инфекция, вызывающая опасные осложнения, например, сепсис и инфекционно-токсический шок — прим.URA.RU). Но об этом результате мне не говорили! Напротив, дважды сказали, что результат чистый», — поражается мать. Мама девочки написала обращения в свердловский минздрав и главе СКР Александру Бастрыкину Фото: Владимир Андреев © URA.RU В тот день, 18 марта, она видела дочку в последний раз, когда ее везли на каталке по областной больнице. Анна поцеловала девочку. По словам матери, та была как во сне. Медики объявили, что у ребенка поражена печень и нужна экстренная пересадка. Врачи провели переговоры с коллегами из московского центра имени Шумакова, где согласились сделать операцию. 20 марта мать, отец и дядя школьницы срочно вылетели в столицу: кто-то из них должен был стать донором для девочки, отдав часть печени, для этого было необходимо пройти обследования. Однако в Москве родных ждала страшная весть: пока они были в самолете, их дочь и племянница умерла в больнице Екатеринбурга. Точная причина смерти станет известна лишь в мае, пока в справке указаны печеночная недостаточность и отек головного мозга. Что привезло к такому финалу — предстоит выяснить криминалистам и следователям из отдела по особо важным делам свердловского СКР. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мама школьницы считает, что причиной трагедии стала невнимательность инфекционного отделения больницы №9, где проглядели синегнойную инфекцию. Корреспондент обратился в пресс-службу учреждения, но там отказались от комментария. «В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 323 „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну», — пояснили в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мама 11-летней девочки, которая месяц назад скончалась в Свердловской областной детской клинической больнице, винит врачей в смерти дочери. Она заявила URA.RU, что медики больницы №9 Екатеринбурга не сообщили ей результат анализа, который выявил опасную для жизни бактерию. Школьница лежала в «девятке» дважды. Первый раз она попала туда 7 марта — началась рвота и заболел живот. Девочку госпитализировали в инфекционное отделение с диагнозом острый инфекционный гастроэнтерит. 11 числа ее в удовлетворительном состоянии выписали на амбулаторное лечение. «При выписке я обратила внимание, что в документе в графе „баканализ“ указано, что он находится в работе. Я позвонила в отделение 14 марта, и мне ответили, что баканализ чистый. 15 марта мы с дочкой пришли в поликлинику закрывать больничный. Там врач тоже посмотрела результаты анализа и сказала, что все хорошо», — вспоминает Анна. Однако на следующий день, 16 числа, у девочки поднялась температура до 41,6. Мать дала жаропонижающее и вызвала скорую помощь и неотложку, которые приехали почти одновременно. Медики посоветовались и решили, что у школьницы ОРВИ. «Объяснили, что после болезни ослаблен иммунитет, к тому же мы ходили в поликлинику и могли что-то подхватить. Это состояние и вправду напоминало поначалу ОРВИ, потому что у дочки заболело горло», — продолжает Анна. 17 марта девочке стало хуже: начались боли в животе, рвота, головокружение, упало давление. Реанимация срочно доставила школьницу в «девятку», в реанимационное отделение. На следующий день, 18 числа, ее было решено перевести в детскую областную больницу. На тот момент у маленькой пациентки уже была полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок. «Во время перевода из одной больницы в другую я посмотрела медицинские документы и поразилась: в баканализе от 13 марта была обнаружена синегнойная палочка (инфекция, вызывающая опасные осложнения, например, сепсис и инфекционно-токсический шок — прим.URA.RU). Но об этом результате мне не говорили! Напротив, дважды сказали, что результат чистый», — поражается мать. В тот день, 18 марта, она видела дочку в последний раз, когда ее везли на каталке по областной больнице. Анна поцеловала девочку. По словам матери, та была как во сне. Медики объявили, что у ребенка поражена печень и нужна экстренная пересадка. Врачи провели переговоры с коллегами из московского центра имени Шумакова, где согласились сделать операцию. 20 марта мать, отец и дядя школьницы срочно вылетели в столицу: кто-то из них должен был стать донором для девочки, отдав часть печени, для этого было необходимо пройти обследования. Однако в Москве родных ждала страшная весть: пока они были в самолете, их дочь и племянница умерла в больнице Екатеринбурга. Точная причина смерти станет известна лишь в мае, пока в справке указаны печеночная недостаточность и отек головного мозга. Что привезло к такому финалу — предстоит выяснить криминалистам и следователям из отдела по особо важным делам свердловского СКР. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мама школьницы считает, что причиной трагедии стала невнимательность инфекционного отделения больницы №9, где проглядели синегнойную инфекцию. Корреспондент обратился в пресс-службу учреждения, но там отказались от комментария. «В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 323 „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну», — пояснили в больнице.