В Кремле оценили слухи о задержании зама Шойгу Иванова за госизмену: что сказал Песков

Песков назвал спекуляцией заявления о госизмене замминистра обороны Иванова

24 апреля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что по делу Тимура Иванова надо дождаться официальной информации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не стоит спекулировать на теме задержания заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Слухи, что его доставили в суд за госизмену, пока бездоказательны. Новые поставки США Украине не изменят ход конфликта. Главные заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова во время общения с журналистами — в материале URA.RU. Задержание Иванова Дмитрий Песков заявил, что надо дождаться решения суда. Слухи, что зама главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Иванова задержали за госизмену — спекуляция. «Много разных версий. Нужно ориентироваться на официальную информацию, которую даст следствие. Здесь какие-то рассуждения — спекуляция вокруг дела», — отметил Дмитрий Песков. Глава России Владимир Путин постоянно контактирует с Шойгу. Однако было ли обсуждения ситуации с Ивановым, Песков не ответил. По его словам, он не может привести детали. Позиция по санитарной зоне на Украине У России нет изменений по этому вопросу, отметил Песков. Ранее в Кремле заявили, что чем более дальнобойные вооружения будет получать Украина, тем дальше Россия будет вынуждена продвигать буферную зону. Сейчас США планируют отправить на Украину дальнобойные ракеты ATACMS. Россия продолжит блокировать VPN-сервисы Использование сервисов для обхода блокировок не запрещено. При этом Россия продолжит борьбу с VPN-сервисами. «Предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором», — заявил Дмитрий Песков. Поставки США Новый пакет военной помощи не изменит ситуацию на поле боя. Предыдущие поставки также не смогли изменить ход СВО. Речь идет об отправке 61 миллиарда долларов. Часть из этих денег пойдет на восполнение арсеналов соединенных Штатов. Ситуация с паводками Путин проведет большое совещание по ситуации с паводками. 24 апреля будет много непубличных встреч, а в середине дня — большое совещание. «Речь естественно пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях», — сказал Песков журналистам. Милитаризация Великобритании Великобритания пытается скрыть свои внутренние проблемы, постоянно вооружаясь. Таким образом Песков прокомментировал передачу Украине новых ракет Storm Shadow. «Многие пытаются использовать ситуацию, эскалируя ее искусственно и сознательно, для решения внутренних проблем. Мы знаем о непростой экономической ситуации в Великобритании. Им приходится с одной стороны зажимать пояса, гражданам Великобритании приходится не очень просто», — заявил Дмитрий Песков. Почему в России не праздновали 100 лет СССР В России не было праздника в честь 100-летия со дня основания СССР потому, что такого государства больше нет. Однако Байкало-Амурская магистраль, которой уже 50 лет, существует и развивается, отметил Песков. Ранее Путин отметил, что БАМ является воплощением колоссального труда и мужества более двух миллионов людей. Роль Ельцина сложно переоценить Роль первого президента России Бориса Ельцина в становлении страны трудно переоценить.«В двух словах оценить невозможно. [Одно сказать можно], что роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить», — отметил Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не стоит спекулировать на теме задержания заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Слухи, что его доставили в суд за госизмену, пока бездоказательны. Новые поставки США Украине не изменят ход конфликта. Главные заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова во время общения с журналистами — в материале URA.RU. Дмитрий Песков заявил, что надо дождаться решения суда. Слухи, что зама главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Иванова задержали за госизмену — спекуляция. Глава России Владимир Путин постоянно контактирует с Шойгу. Однако было ли обсуждения ситуации с Ивановым, Песков не ответил. По его словам, он не может привести детали. У России нет изменений по этому вопросу, отметил Песков. Ранее в Кремле заявили, что чем более дальнобойные вооружения будет получать Украина, тем дальше Россия будет вынуждена продвигать буферную зону. Сейчас США планируют отправить на Украину дальнобойные ракеты ATACMS. Использование сервисов для обхода блокировок не запрещено. При этом Россия продолжит борьбу с VPN-сервисами. «Предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором», — заявил Дмитрий Песков. Новый пакет военной помощи не изменит ситуацию на поле боя. Предыдущие поставки также не смогли изменить ход СВО. Речь идет об отправке 61 миллиарда долларов. Часть из этих денег пойдет на восполнение арсеналов соединенных Штатов. Путин проведет большое совещание по ситуации с паводками. 24 апреля будет много непубличных встреч, а в середине дня — большое совещание. «Речь естественно пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях», — сказал Песков журналистам. Великобритания пытается скрыть свои внутренние проблемы, постоянно вооружаясь. Таким образом Песков прокомментировал передачу Украине новых ракет Storm Shadow. В России не было праздника в честь 100-летия со дня основания СССР потому, что такого государства больше нет. Однако Байкало-Амурская магистраль, которой уже 50 лет, существует и развивается, отметил Песков. Ранее Путин отметил, что БАМ является воплощением колоссального труда и мужества более двух миллионов людей. Роль первого президента России Бориса Ельцина в становлении страны трудно переоценить.«В двух словах оценить невозможно. [Одно сказать можно], что роль Ельцина в становлении современной России трудно переоценить», — отметил Песков.