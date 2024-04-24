Текслер на «Креативной неделе» решил создать в Челябинске кинокомиссию

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Съемочная площадка сериала «Плевако». Главную роль исполняет Сергей Безруков. Троицк, Челябинская область, кино, безруков сергей, съемочная площадка
Алексей Текслер уверен, что съемки сериала с Сергеем Безруковым (на фото) в Троицке улучшили имидж региона Фото:

Губернатор Алексей Текслер на форуме «Российская креативная неделя — Урал» 24 апреля заявил, что принял решение создать в Челябинской области кинокомиссию. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Текслер заявил о том, что в регионе будет создана кинокомиссия, которая будет способствовать тому, чтобы в регионе производилась кинопродукция высокого уровня. Съемка фильмов на Южном Урале будет содействовать продвижению территории», — сообщил корреспондент агентства.

В качестве примера Текслер привел съемки сериала про адвоката Плевако в Троицке. Федор Плевако родом из этого города. Троицк показывает Москву XIX века. Игравший роль Плеквако Сергей Безруков после съемок поблагодарил Текслера за идею выбрать Троицк в качестве съемочной площадки.

Заявление о создании конокомиссии Текслер сделал на форуме «Российская креативная неделя Урал», который проходит 24 и 25 апреля в Челябинске. Текслер уточнил, что для Челябинской области это важное событие. Мероприятия проводят эксперты из креативного бизнеса, бренды которых знает вся Россия. Текслер призвал челябинцев посетить их.

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Губернатор Алексей Текслер на форуме «Российская креативная неделя — Урал» 24 апреля заявил, что принял решение создать в Челябинской области кинокомиссию. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Текслер заявил о том, что в регионе будет создана кинокомиссия, которая будет способствовать тому, чтобы в регионе производилась кинопродукция высокого уровня. Съемка фильмов на Южном Урале будет содействовать продвижению территории», — сообщил корреспондент агентства. В качестве примера Текслер привел съемки сериала про адвоката Плевако в Троицке. Федор Плевако родом из этого города. Троицк показывает Москву XIX века. Игравший роль Плеквако Сергей Безруков после съемок поблагодарил Текслера за идею выбрать Троицк в качестве съемочной площадки. Заявление о создании конокомиссии Текслер сделал на форуме «Российская креативная неделя Урал», который проходит 24 и 25 апреля в Челябинске. Текслер уточнил, что для Челябинской области это важное событие. Мероприятия проводят эксперты из креативного бизнеса, бренды которых знает вся Россия. Текслер призвал челябинцев посетить их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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