Текслер на «Креативной неделе» решил создать в Челябинске кинокомиссию

Губернатор Алексей Текслер на форуме «Российская креативная неделя — Урал» 24 апреля заявил, что принял решение создать в Челябинской области кинокомиссию. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Текслер заявил о том, что в регионе будет создана кинокомиссия, которая будет способствовать тому, чтобы в регионе производилась кинопродукция высокого уровня. Съемка фильмов на Южном Урале будет содействовать продвижению территории», — сообщил корреспондент агентства.
В качестве примера Текслер привел съемки сериала про адвоката Плевако в Троицке. Федор Плевако родом из этого города. Троицк показывает Москву XIX века. Игравший роль Плеквако Сергей Безруков после съемок поблагодарил Текслера за идею выбрать Троицк в качестве съемочной площадки.
Заявление о создании конокомиссии Текслер сделал на форуме «Российская креативная неделя Урал», который проходит 24 и 25 апреля в Челябинске. Текслер уточнил, что для Челябинской области это важное событие. Мероприятия проводят эксперты из креативного бизнеса, бренды которых знает вся Россия. Текслер призвал челябинцев посетить их.
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