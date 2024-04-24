Текслер на «Креативной неделе» решил создать в Челябинске кинокомиссию

24 апреля 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер уверен, что съемки сериала с Сергеем Безруковым (на фото) в Троицке улучшили имидж региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер на форуме «Российская креативная неделя — Урал» 24 апреля заявил, что принял решение создать в Челябинской области кинокомиссию. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Текслер заявил о том, что в регионе будет создана кинокомиссия, которая будет способствовать тому, чтобы в регионе производилась кинопродукция высокого уровня. Съемка фильмов на Южном Урале будет содействовать продвижению территории», — сообщил корреспондент агентства. В качестве примера Текслер привел съемки сериала про адвоката Плевако в Троицке. Федор Плевако родом из этого города. Троицк показывает Москву XIX века. Игравший роль Плеквако Сергей Безруков после съемок поблагодарил Текслера за идею выбрать Троицк в качестве съемочной площадки. Заявление о создании конокомиссии Текслер сделал на форуме «Российская креативная неделя Урал», который проходит 24 и 25 апреля в Челябинске. Текслер уточнил, что для Челябинской области это важное событие. Мероприятия проводят эксперты из креативного бизнеса, бренды которых знает вся Россия. Текслер призвал челябинцев посетить их. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер на форуме «Российская креативная неделя — Урал» 24 апреля заявил, что принял решение создать в Челябинской области кинокомиссию. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Текслер заявил о том, что в регионе будет создана кинокомиссия, которая будет способствовать тому, чтобы в регионе производилась кинопродукция высокого уровня. Съемка фильмов на Южном Урале будет содействовать продвижению территории», — сообщил корреспондент агентства. В качестве примера Текслер привел съемки сериала про адвоката Плевако в Троицке. Федор Плевако родом из этого города. Троицк показывает Москву XIX века. Игравший роль Плеквако Сергей Безруков после съемок поблагодарил Текслера за идею выбрать Троицк в качестве съемочной площадки. Заявление о создании конокомиссии Текслер сделал на форуме «Российская креативная неделя Урал», который проходит 24 и 25 апреля в Челябинске. Текслер уточнил, что для Челябинской области это важное событие. Мероприятия проводят эксперты из креативного бизнеса, бренды которых знает вся Россия. Текслер призвал челябинцев посетить их.