Изъятие активов России в пользу Украины выгодно экономике РФ

Экономист Чирков: курс доллара упадет после передачи российских активов Украине

25 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Конфискация активов РФ подорвет доверие к западной финансовой инфраструктуре, отметил Максим Чирков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В случае передачи Украине замороженных российских активов РФ вернет их в бюджет страны с помощью конфискации западных средств. Об этом в беседе с URA.RU заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «В России заморожено большое количество западных средств. В случае передачи российских активов Киеву, мы в долгу не останемся. В ответ мы конфискуем активы, которые есть у нас, принадлежащие иностранным держателям, в том же объеме. Это поможет такими образом стране вернуть российские, которые были заморожены. В экономическом плане нам даже выгодно, чтобы наши активы передали Украине. Мы, конечно, итак можем конфисковать часть золото-валютных резервов и без этого. Но конфискация как ответная мера позволит компенсировать ущерб и сохранить доверие к российской юрисдикции», — объяснил Чирков. Новость по теме США создали механизм для увеличения доходов от замороженных российских активов Передача российских активов Киеву приведет к падению доллара и укреплению рубля, добавил специалист. «Потенциальная конфискация российских активов еще больше подорвет доверие к западной финансовой экономической инфраструктуре. Она живет за счет постоянного притока средств из всех стран мира, а подобные действия ослабят эти потоки. После передачи замороженных российских активов Киеву будет серьезное падение доллара. Рубль в свою очередь очень сильно укрепится, как и любые другие валюты, относительно нынешних резервных валют», — отметил Чирков. Введенные Западом санкции оказали значительное влияние на российскую экономику, затронув банковский сектор и личные счета, а также приведя к заморозке части золотовалютных резервов Центрального банка РФ. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в марте 2022 года, что примерно 300 млрд долларов из 640 млрд в резерве были заблокированы. Накануне палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Его одобрило большинство законодателей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае передачи Украине замороженных российских активов РФ вернет их в бюджет страны с помощью конфискации западных средств. Об этом в беседе с URA.RU заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. «В России заморожено большое количество западных средств. В случае передачи российских активов Киеву, мы в долгу не останемся. В ответ мы конфискуем активы, которые есть у нас, принадлежащие иностранным держателям, в том же объеме. Это поможет такими образом стране вернуть российские, которые были заморожены. В экономическом плане нам даже выгодно, чтобы наши активы передали Украине. Мы, конечно, итак можем конфисковать часть золото-валютных резервов и без этого. Но конфискация как ответная мера позволит компенсировать ущерб и сохранить доверие к российской юрисдикции», — объяснил Чирков. Передача российских активов Киеву приведет к падению доллара и укреплению рубля, добавил специалист. «Потенциальная конфискация российских активов еще больше подорвет доверие к западной финансовой экономической инфраструктуре. Она живет за счет постоянного притока средств из всех стран мира, а подобные действия ослабят эти потоки. После передачи замороженных российских активов Киеву будет серьезное падение доллара. Рубль в свою очередь очень сильно укрепится, как и любые другие валюты, относительно нынешних резервных валют», — отметил Чирков. Введенные Западом санкции оказали значительное влияние на российскую экономику, затронув банковский сектор и личные счета, а также приведя к заморозке части золотовалютных резервов Центрального банка РФ. Министр финансов России Антон Силуанов сообщил в марте 2022 года, что примерно 300 млрд долларов из 640 млрд в резерве были заблокированы. Накануне палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Его одобрило большинство законодателей.