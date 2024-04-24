Подросток, умерший в свердловской школе, состоял на учете в больнице

Мальчику разрешали заниматься физкультурой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подросток, умерший на уроке физкультуры в школе №21 Асбеста (Свердловская область), с девяти лет состоял на учете в одной из больниц Екатеринбурга из-за хронического заболевания. Физкультурой ему заниматься разрешали, но освобождали от нормативов, рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Ребенок с девяти лет состоял на учете в одной из больниц Екатеринбурга из-за хронического заболевания. Физкультурой ему заниматься было можно, он освобожден лишь от сдачи нормативов», — сказал полковник Горелых. Подросток на учете не состоял, характеризуется положительно и воспитывался в неполной семье мамой, также на учете не состоящей. Отец ребенка умер в 2017 году по причине сердечного заболевания.

По словам представителя регионального УМВД, в школу Богдан пришел в хорошем настроении, шутил, жалоб на здоровье не высказывал. В расписании физкультура стояла после литературы. «Учительница, увидев случившееся, взяла ребенка и вынесла его на свежий воздух, после чего сразу же стала оказывать ему первую медпомощь — делать искусственное дыхание. К большому сожалению, все это не принесло положительного результата, равно как и помощь двух прибывших на место происшествия бригад СМП», — посетовал пресс-секретарь полиции.

Трагедия произошла утром 24 апреля. Перед смертью Богдан пробежал один круг по периметру спортзала. В школу сразу же вызвали маму погибшего. Знакомые называют мальчика добрым и общительным.