Bloomberg: Швеция готовится к войне на фоне конфликта РФ и Украины

24 апреля 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Швеция готовится к возможным атакам на энергетическую инфраструктуру страны, пишет Bloomberg Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Шведский энергетический объект Oresundsverket в Мальме, который был временно закрыт и готовился к демонтажу, будет снова запущен в эксплуатацию. Это решение принято с целью обеспечения непрерывного электроснабжения в случае возможных военных атак на объекты энергетики. Об этом пишет агентства Bloomberg. «Шведский сетевой оператор хочет обеспечить бесперебойное электроснабжение на случай атак на энергетическую инфраструктуру», — говорится в материале агентства. Там добавили, что помимо опасений связанных с возможным расширением конфликта на Украине на другие европейские страны, внимание также уделяется гибридным атакам, подобным взрывам на газопроводах проекта «Северный поток». Энергетический объект принадлежит немецкой компании Uniper SE и был временно закрыт в 2016 году из-за неэффективности работы из-за падения цен. Впоследствии было принято решение о его сохранении и переводе в режим ожидания под контролем шведского регулятора Svenska Kraftnat. С целью гарантировать безопасность энергетической инфраструктуры, шведское правительство увеличивает финансирование на гражданскую оборону, что включает подготовку специалистов для защиты энергоснабжения и улучшение безопасности вокруг объектов энергетики, заключили в агентстве. Шведский депутат Маркус Вихель из партии «Шведские демократы» заявил о возможности военных действий с Россией и подчеркнул важность сотрудничества мировых демократий. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин и главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден также призвали к готовности к войне и укреплению обороноспособности Швеции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шведский энергетический объект Oresundsverket в Мальме, который был временно закрыт и готовился к демонтажу, будет снова запущен в эксплуатацию. Это решение принято с целью обеспечения непрерывного электроснабжения в случае возможных военных атак на объекты энергетики. Об этом пишет агентства Bloomberg. «Шведский сетевой оператор хочет обеспечить бесперебойное электроснабжение на случай атак на энергетическую инфраструктуру», — говорится в материале агентства. Там добавили, что помимо опасений связанных с возможным расширением конфликта на Украине на другие европейские страны, внимание также уделяется гибридным атакам, подобным взрывам на газопроводах проекта «Северный поток». Энергетический объект принадлежит немецкой компании Uniper SE и был временно закрыт в 2016 году из-за неэффективности работы из-за падения цен. Впоследствии было принято решение о его сохранении и переводе в режим ожидания под контролем шведского регулятора Svenska Kraftnat. С целью гарантировать безопасность энергетической инфраструктуры, шведское правительство увеличивает финансирование на гражданскую оборону, что включает подготовку специалистов для защиты энергоснабжения и улучшение безопасности вокруг объектов энергетики, заключили в агентстве. Шведский депутат Маркус Вихель из партии «Шведские демократы» заявил о возможности военных действий с Россией и подчеркнул важность сотрудничества мировых демократий. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин и главнокомандующий Вооруженными силами страны Микаэль Бюден также призвали к готовности к войне и укреплению обороноспособности Швеции.