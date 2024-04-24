Пентагон подтвердил передачу Украине ракет, способных долететь до Крыма

Пентагон подтвердил передачу ATACMS Украине

24 апреля 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Ракеты должны использоваться «пределах суверенной украинской территории» Фото: U.S. Army Пентагон подтвердил передачу ракет ATACMS Украине. Они, по заявлениям, будут использоваться исключительно в пределах суверенной украинской территории. «Байден в феврале санкционировал передачу Украине ATACMS. Ракеты вошли в анонсированные в марте поставки и прибыли в апреле», — сообщили в Пентагоне РИА Новости. Ранее агентство Reuters сообщило, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS. Там добавили, что на прошлой неделе ВСУ впервые применили их в боевых условиях. Ракеты ATACMS способны долететь до Крыма и приграничных российских регионов, при этом попадая по цели с точностью до нескольких метров. Об этом URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пентагон подтвердил передачу ракет ATACMS Украине. Они, по заявлениям, будут использоваться исключительно в пределах суверенной украинской территории. «Байден в феврале санкционировал передачу Украине ATACMS. Ракеты вошли в анонсированные в марте поставки и прибыли в апреле», — сообщили в Пентагоне РИА Новости. Ранее агентство Reuters сообщило, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS. Там добавили, что на прошлой неделе ВСУ впервые применили их в боевых условиях. Ракеты ATACMS способны долететь до Крыма и приграничных российских регионов, при этом попадая по цели с точностью до нескольких метров. Об этом URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.