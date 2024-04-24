Пентагон подтвердил передачу Украине ракет, способных долететь до Крыма

Пентагон подтвердил передачу ракет ATACMS Украине. Они, по заявлениям, будут использоваться исключительно в пределах суверенной украинской территории.
«Байден в феврале санкционировал передачу Украине ATACMS. Ракеты вошли в анонсированные в марте поставки и прибыли в апреле», — сообщили в Пентагоне РИА Новости.
Ранее агентство Reuters сообщило, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS. Там добавили, что на прошлой неделе ВСУ впервые применили их в боевых условиях.
Ракеты ATACMS способны долететь до Крыма и приграничных российских регионов, при этом попадая по цели с точностью до нескольких метров. Об этом URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.
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