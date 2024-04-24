Пентагон подтвердил передачу Украине ракет, способных долететь до Крыма

Пентагон подтвердил передачу ATACMS Украине
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ATACMS. Stock, ATACMS,  stock
Ракеты должны использоваться «пределах суверенной украинской территории» Фото:

Пентагон подтвердил передачу ракет ATACMS Украине. Они, по заявлениям, будут использоваться исключительно в пределах суверенной украинской территории.

«Байден в феврале санкционировал передачу Украине ATACMS. Ракеты вошли в анонсированные в марте поставки и прибыли в апреле», — сообщили в Пентагоне РИА Новости.

Ранее агентство Reuters сообщило, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS. Там добавили, что на прошлой неделе ВСУ впервые применили их в боевых условиях.

Ракеты ATACMS способны долететь до Крыма и приграничных российских регионов, при этом попадая по цели с точностью до нескольких метров. Об этом URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

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Пентагон подтвердил передачу ракет ATACMS Украине. Они, по заявлениям, будут использоваться исключительно в пределах суверенной украинской территории. «Байден в феврале санкционировал передачу Украине ATACMS. Ракеты вошли в анонсированные в марте поставки и прибыли в апреле», — сообщили в Пентагоне РИА Новости. Ранее агентство Reuters сообщило, что американские власти тайно отправили Украине ракеты большой дальности ATACMS. Там добавили, что на прошлой неделе ВСУ впервые применили их в боевых условиях. Ракеты ATACMS способны долететь до Крыма и приграничных российских регионов, при этом попадая по цели с точностью до нескольких метров. Об этом URA.RU заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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