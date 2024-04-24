Пентагон пообещал быстрые поставки оружия Украине

24 апреля 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Джо Байден уже подписал законопроект о выделении помощи Украине Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки направят на Украину оружие и военную технику как можно скорее. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун. «Мы уже во многих сферах продвинулись достаточно далеко вперед. Как я понимаю, президент подписал [законопроект] в районе полудня. Так что мы движемся вперед и снабдим Украину этими средствами как можно скорее», — передает слова Брауна ТАСС. Он отметил, что армия США уже подготовилась к передачи оружия ВСУ и поставки должны идти быстро. Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Ранее его одобрили Конгресс и Сенат. В новый пакет помощи войдут ракеты РИМ-7 и АИМ-9М для систем ПВО; зенитные ракеты «Стингер», 155-мм артиллерийские снаряды и другое. По данным Reuters, США тайно поставили Украине ракетные комплексы ATACMS, передает «Национальная служба новостей». В Госдепе уже подтвердили поставку ракет, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соединенные Штаты Америки направят на Украину оружие и военную технику как можно скорее. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун. «Мы уже во многих сферах продвинулись достаточно далеко вперед. Как я понимаю, президент подписал [законопроект] в районе полудня. Так что мы движемся вперед и снабдим Украину этими средствами как можно скорее», — передает слова Брауна ТАСС. Он отметил, что армия США уже подготовилась к передачи оружия ВСУ и поставки должны идти быстро. Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Ранее его одобрили Конгресс и Сенат. В новый пакет помощи войдут ракеты РИМ-7 и АИМ-9М для систем ПВО; зенитные ракеты «Стингер», 155-мм артиллерийские снаряды и другое. По данным Reuters, США тайно поставили Украине ракетные комплексы ATACMS, передает «Национальная служба новостей». В Госдепе уже подтвердили поставку ракет, пишет RT.