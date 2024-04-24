Пентагон пообещал быстрые поставки оружия Украине

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Джо Байден уже подписал законопроект о выделении помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки направят на Украину оружие и военную технику как можно скорее. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун.

«Мы уже во многих сферах продвинулись достаточно далеко вперед. Как я понимаю, президент подписал [законопроект] в районе полудня. Так что мы движемся вперед и снабдим Украину этими средствами как можно скорее», — передает слова Брауна ТАСС. Он отметил, что армия США уже подготовилась к передачи оружия ВСУ и поставки должны идти быстро.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Ранее его одобрили Конгресс и Сенат. В новый пакет помощи войдут ракеты РИМ-7 и АИМ-9М для систем ПВО; зенитные ракеты «Стингер», 155-мм артиллерийские снаряды и другое. По данным Reuters, США тайно поставили Украине ракетные комплексы ATACMS, передает «Национальная служба новостей». В Госдепе уже подтвердили поставку ракет, пишет RT.

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Соединенные Штаты Америки направят на Украину оружие и военную технику как можно скорее. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун. «Мы уже во многих сферах продвинулись достаточно далеко вперед. Как я понимаю, президент подписал [законопроект] в районе полудня. Так что мы движемся вперед и снабдим Украину этими средствами как можно скорее», — передает слова Брауна ТАСС. Он отметил, что армия США уже подготовилась к передачи оружия ВСУ и поставки должны идти быстро. Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Ранее его одобрили Конгресс и Сенат. В новый пакет помощи войдут ракеты РИМ-7 и АИМ-9М для систем ПВО; зенитные ракеты «Стингер», 155-мм артиллерийские снаряды и другое. По данным Reuters, США тайно поставили Украине ракетные комплексы ATACMS, передает «Национальная служба новостей». В Госдепе уже подтвердили поставку ракет, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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