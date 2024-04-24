24 апреля 2024

Арестованный замминистра обороны Иванов помещен в СИЗО «Лефортово»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Тимура Иванова арестовали за получение крупной взятки 23 апреля Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом заявил первый зампредседателя столичной ОНК Зуев.

«Иванов помещен в СИЗО „Лефортово“ в Москве. Жалоб на условия содержания нет», — передают словам Зуева РИА Новости. Он также отметил, что Иванова посетил врачи оценил его состояние как стабильное.

Тимура Иванова арестовали за получение крупной взятки 23 апреля. Суд отправил его под арест на два месяца. Также арестован другой участник дела — бизнесмен Сергей Бородин, который, по данным СМИ, считался доверенным лицом Иванова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом заявил первый зампредседателя столичной ОНК Зуев. «Иванов помещен в СИЗО „Лефортово“ в Москве. Жалоб на условия содержания нет», — передают словам Зуева РИА Новости. Он также отметил, что Иванова посетил врачи оценил его состояние как стабильное. Тимура Иванова арестовали за получение крупной взятки 23 апреля. Суд отправил его под арест на два месяца. Также арестован другой участник дела — бизнесмен Сергей Бородин, который, по данным СМИ, считался доверенным лицом Иванова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...