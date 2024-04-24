Арестованный замминистра обороны Иванов помещен в СИЗО «Лефортово»

24 апреля 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Тимура Иванова арестовали за получение крупной взятки 23 апреля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом заявил первый зампредседателя столичной ОНК Зуев. «Иванов помещен в СИЗО „Лефортово“ в Москве. Жалоб на условия содержания нет», — передают словам Зуева РИА Новости. Он также отметил, что Иванова посетил врачи оценил его состояние как стабильное. Тимура Иванова арестовали за получение крупной взятки 23 апреля. Суд отправил его под арест на два месяца. Также арестован другой участник дела — бизнесмен Сергей Бородин, который, по данным СМИ, считался доверенным лицом Иванова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом заявил первый зампредседателя столичной ОНК Зуев. «Иванов помещен в СИЗО „Лефортово“ в Москве. Жалоб на условия содержания нет», — передают словам Зуева РИА Новости. Он также отметил, что Иванова посетил врачи оценил его состояние как стабильное. Тимура Иванова арестовали за получение крупной взятки 23 апреля. Суд отправил его под арест на два месяца. Также арестован другой участник дела — бизнесмен Сергей Бородин, который, по данным СМИ, считался доверенным лицом Иванова.