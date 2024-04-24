В Белом доме допустили «тактические успехи» России, несмотря на помощь ВСУ

Россия может добиться успехов в конфликте с Украиной даже после того, как США отправят военную помощь ВСУ. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что это может произойти в ближайшие недели.
«Разумеется, возможно, что Россия добьется дополнительных тактических успехов в ближайшие недели», — сказал Салливан, передает ТАСС. Он отметил, что ВСУ сократили использование боеприпасов пока Вашингтон согласовывал выделение оружия Киеву. В итоге Украина потеряла часть территорий. По его словам, сейчас США будут заполнять «дыру» в обеспечении ВСУ, которая появилась из-за задержки финансирования.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Ранее его одобрили Конгресс и Сенат. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Штаты направят на Украину оружие и военную технику как можно скорее.
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