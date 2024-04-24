24 апреля 2024

В Белом доме допустили «тактические успехи» России, несмотря на помощь ВСУ

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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, автомат калашникова, военные, солдаты, оружие, вооружение, ноги, ак, вооруженные силы, вооруженные люди, вооруженный человек, строй, солдат, военный, ак 74, боевой порядок
Армия РФ может вскоре добиться новых территориальных успехов, заявили в Белом доме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия может добиться успехов в конфликте с Украиной даже после того, как США отправят военную помощь ВСУ. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что это может произойти в ближайшие недели.

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«Разумеется, возможно, что Россия добьется дополнительных тактических успехов в ближайшие недели», — сказал Салливан, передает ТАСС. Он отметил, что ВСУ сократили использование боеприпасов пока Вашингтон согласовывал выделение оружия Киеву. В итоге Украина потеряла часть территорий. По его словам, сейчас США будут заполнять «дыру» в обеспечении ВСУ, которая появилась из-за задержки финансирования.

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Ранее его одобрили Конгресс и Сенат. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Штаты направят на Украину оружие и военную технику как можно скорее.

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Россия может добиться успехов в конфликте с Украиной даже после того, как США отправят военную помощь ВСУ. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что это может произойти в ближайшие недели. «Разумеется, возможно, что Россия добьется дополнительных тактических успехов в ближайшие недели», — сказал Салливан, передает ТАСС. Он отметил, что ВСУ сократили использование боеприпасов пока Вашингтон согласовывал выделение оружия Киеву. В итоге Украина потеряла часть территорий. По его словам, сейчас США будут заполнять «дыру» в обеспечении ВСУ, которая появилась из-за задержки финансирования. Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Ранее его одобрили Конгресс и Сенат. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Штаты направят на Украину оружие и военную технику как можно скорее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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