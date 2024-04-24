В Белом доме допустили «тактические успехи» России, несмотря на помощь ВСУ

25 апреля 2024 в 02:23 Размер текста - 17 +

Армия РФ может вскоре добиться новых территориальных успехов, заявили в Белом доме Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия может добиться успехов в конфликте с Украиной даже после того, как США отправят военную помощь ВСУ. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что это может произойти в ближайшие недели. Новость по теме США признались в тайной передаче Украине ракет, способных долететь до Крыма: что уже атаковали ВСУ «Разумеется, возможно, что Россия добьется дополнительных тактических успехов в ближайшие недели», — сказал Салливан, передает ТАСС. Он отметил, что ВСУ сократили использование боеприпасов пока Вашингтон согласовывал выделение оружия Киеву. В итоге Украина потеряла часть территорий. По его словам, сейчас США будут заполнять «дыру» в обеспечении ВСУ, которая появилась из-за задержки финансирования. Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Ранее его одобрили Конгресс и Сенат. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Штаты направят на Украину оружие и военную технику как можно скорее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может добиться успехов в конфликте с Украиной даже после того, как США отправят военную помощь ВСУ. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что это может произойти в ближайшие недели. «Разумеется, возможно, что Россия добьется дополнительных тактических успехов в ближайшие недели», — сказал Салливан, передает ТАСС. Он отметил, что ВСУ сократили использование боеприпасов пока Вашингтон согласовывал выделение оружия Киеву. В итоге Украина потеряла часть территорий. По его словам, сейчас США будут заполнять «дыру» в обеспечении ВСУ, которая появилась из-за задержки финансирования. Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделение 61 млрд долларов Украине. Ранее его одобрили Конгресс и Сенат. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Штаты направят на Украину оружие и военную технику как можно скорее.