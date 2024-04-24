США признались в тайной передаче Украине ракет, способных долететь до Крыма: что уже атаковали ВСУ

США тайно поставили Украине ракеты ATACMS

25 апреля 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

Пентагон подтвердил отправку ракет ATACMS Украине (архивное фото) Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) на прошлой неделе впервые применили ракеты большой дальности ATACMS в боевых условиях. Пентагон признался, что они были тайно отправлены из США. Что это за оружие и какие территории уже им атакованы — в материале URA.RU. Пентагон подтвердил передачу ATACMS Украине Пентагон подтвердил отправку ракет ATACMS Украине. По заявлением американских властей, они будут использоваться исключительно в пределах суверенной украинской территории. Тем не менее, передача этого оружия была организована тайно, пишет Reuters. ВСУ уже задействовали ATACMS рано утром 17 апреля. Удар пришелся по российскому аэродрому в Крыму, расположенному приблизительно в 165 километрах от линии фронта. Что ВСУ атаковали ракетами ATACMS Аэродром в Джанкое (Крым) подвергся атаке баллистическими ракетами в 03:40 17 апреля. Она длилась почти час и проходила в две волны, но эвакуации населения не было. Позже выяснилось, что для этого нападения ВСУ использовали 12 западных ракет ATACMS. Предполагалось, что они были запущены с Херсонской области. Повреждены техника и здание. Президент Украины Владимир Зеленский признал причастность ВСУ к удару по крымскому Джанкою. Он поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также других военнослужащих «за меткость». Чем опасны ATACMS Ракеты ATACMS — самое дальнобойное западное оружие. Максимальная дальность поражения — 300 километров, а точность — до нескольких метров. Из-за них Киев сможет атаковать Воронеж, Калугу, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Смоленск, Тулу, а также поражать бункеры, так как ATACMS способны заглубляться и взрывать подземные укрытия и штабы. Как Россия может бороться с ракетами Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов рассказал URA.RU, что у России есть средства борьбы с ATACMS. По его словам, даже таким ракетам будет очень непросто пробить противовоздушную обороту Крыма, ведь там находится вся линейка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Несмотря на то, что ATACMS очень быстро и высоко летает, комплексы ЗРК, «Бук-М2», «Бук-М3», С-300, С-350 способны перехватить ее. К тому же, Украине их не смогут поставить в большом количестве из-за огромной стоимости — около трех миллионов долларов, объяснил аналитик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на прошлой неделе впервые применили ракеты большой дальности ATACMS в боевых условиях. Пентагон признался, что они были тайно отправлены из США. Что это за оружие и какие территории уже им атакованы — в материале URA.RU. Пентагон подтвердил отправку ракет ATACMS Украине. По заявлением американских властей, они будут использоваться исключительно в пределах суверенной украинской территории. Тем не менее, передача этого оружия была организована тайно, пишет Reuters. ВСУ уже задействовали ATACMS рано утром 17 апреля. Удар пришелся по российскому аэродрому в Крыму, расположенному приблизительно в 165 километрах от линии фронта. Аэродром в Джанкое (Крым) подвергся атаке баллистическими ракетами в 03:40 17 апреля. Она длилась почти час и проходила в две волны, но эвакуации населения не было. Позже выяснилось, что для этого нападения ВСУ использовали 12 западных ракет ATACMS. Предполагалось, что они были запущены с Херсонской области. Повреждены техника и здание. Президент Украины Владимир Зеленский признал причастность ВСУ к удару по крымскому Джанкою. Он поблагодарил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, а также других военнослужащих «за меткость». Ракеты ATACMS — самое дальнобойное западное оружие. Максимальная дальность поражения — 300 километров, а точность — до нескольких метров. Из-за них Киев сможет атаковать Воронеж, Калугу, Краснодар, Липецк, Ростов-на-Дону, Смоленск, Тулу, а также поражать бункеры, так как ATACMS способны заглубляться и взрывать подземные укрытия и штабы. Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов рассказал URA.RU, что у России есть средства борьбы с ATACMS. По его словам, даже таким ракетам будет очень непросто пробить противовоздушную обороту Крыма, ведь там находится вся линейка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Несмотря на то, что ATACMS очень быстро и высоко летает, комплексы ЗРК, «Бук-М2», «Бук-М3», С-300, С-350 способны перехватить ее. К тому же, Украине их не смогут поставить в большом количестве из-за огромной стоимости — около трех миллионов долларов, объяснил аналитик.