24 апреля 2024

Небензя заявил о готовности России отказаться от любого оружия в космосе

© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Россия призывает к запрету размещения оружия в космосе, заявил Небензя Фото:

Россия выражает готовность к заключению договоренности о запрете размещения любого вида вооружения в космосе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Москва призывает к запрету.

«Мы готовы хоть завтра заключить международную юридически обязывающую договоренность, которая содержала бы всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений», — сообщил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляция велась на youtube-канале организации. При этом он отметил, что Запад готов подписывать такой договор.

Ранее РФ применила в Совбезе ООН право вето и заблокировала подготовленный США и Японией проект о неразмещении обеспечения вооружения (ЯО) в космосе. Уточняется, что за резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН и Китая, передает RT.

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Россия выражает готовность к заключению договоренности о запрете размещения любого вида вооружения в космосе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Москва призывает к запрету. «Мы готовы хоть завтра заключить международную юридически обязывающую договоренность, которая содержала бы всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений», — сообщил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляция велась на youtube-канале организации. При этом он отметил, что Запад готов подписывать такой договор. Ранее РФ применила в Совбезе ООН право вето и заблокировала подготовленный США и Японией проект о неразмещении обеспечения вооружения (ЯО) в космосе. Уточняется, что за резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН и Китая, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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