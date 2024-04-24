Небензя заявил о готовности России отказаться от любого оружия в космосе

25 апреля 2024 в 02:53 Размер текста - 17 +

Россия призывает к запрету размещения оружия в космосе, заявил Небензя Фото: Пресс-служба Совета Федерации Россия выражает готовность к заключению договоренности о запрете размещения любого вида вооружения в космосе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Москва призывает к запрету. «Мы готовы хоть завтра заключить международную юридически обязывающую договоренность, которая содержала бы всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений», — сообщил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляция велась на youtube-канале организации. При этом он отметил, что Запад готов подписывать такой договор. Ранее РФ применила в Совбезе ООН право вето и заблокировала подготовленный США и Японией проект о неразмещении обеспечения вооружения (ЯО) в космосе. Уточняется, что за резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН и Китая, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия выражает готовность к заключению договоренности о запрете размещения любого вида вооружения в космосе. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Москва призывает к запрету. «Мы готовы хоть завтра заключить международную юридически обязывающую договоренность, которая содержала бы всеобъемлющий запрет на размещение в космическом пространстве любых видов вооружений», — сообщил Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляция велась на youtube-канале организации. При этом он отметил, что Запад готов подписывать такой договор. Ранее РФ применила в Совбезе ООН право вето и заблокировала подготовленный США и Японией проект о неразмещении обеспечения вооружения (ЯО) в космосе. Уточняется, что за резолюцию проголосовали 13 из 15 стран СБ ООН и Китая, передает RT.