24 апреля 2024

Зам Лаврова раскрыл истинную причину визита Блинкена в Китай

Рябков: США визитом Блинкена в Китай хотят расшатать связку РФ-КНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен,  stock
Энтони Блинкен летит в Китай отговаривать Пекин от сотрудничества с Москвой Фото:

США визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Китай хотят расшатать российско-китайскую связку. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Пекин не пойдет на поводу у Вашингтона.

«Вашингтон ищет способы, как эффективнее и сильнее расшатать российско-китайскую связку. <…> И визит госсекретаря нужно расценивать под углом того, на что готовы пойти США в плане наращивания беспардонного и безоглядного прессинга на КНР», — передает слова Рябкова ТАСС. Он отметил, что в последнее время взаимодействия РФ и Китая углубились во многих направлениях. Это вызывает негативную реакцию у администрации США, считает Рябков. По его мнению, Пекин не согласится на расшатывание отношений с Россией.

Ранее в Госдепе заявили, что Блинкен во время визита в Китай затронет темы, которые коснутся России, КНДР и ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, он намерен призвать власти КНР сократить поддержку российского ВПК.

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США визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Китай хотят расшатать российско-китайскую связку. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Пекин не пойдет на поводу у Вашингтона. «Вашингтон ищет способы, как эффективнее и сильнее расшатать российско-китайскую связку. <…> И визит госсекретаря нужно расценивать под углом того, на что готовы пойти США в плане наращивания беспардонного и безоглядного прессинга на КНР», — передает слова Рябкова ТАСС. Он отметил, что в последнее время взаимодействия РФ и Китая углубились во многих направлениях. Это вызывает негативную реакцию у администрации США, считает Рябков. По его мнению, Пекин не согласится на расшатывание отношений с Россией. Ранее в Госдепе заявили, что Блинкен во время визита в Китай затронет темы, которые коснутся России, КНДР и ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, он намерен призвать власти КНР сократить поддержку российского ВПК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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