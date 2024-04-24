Зам Лаврова раскрыл истинную причину визита Блинкена в Китай

США визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Китай хотят расшатать российско-китайскую связку. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что Пекин не пойдет на поводу у Вашингтона.
«Вашингтон ищет способы, как эффективнее и сильнее расшатать российско-китайскую связку. <…> И визит госсекретаря нужно расценивать под углом того, на что готовы пойти США в плане наращивания беспардонного и безоглядного прессинга на КНР», — передает слова Рябкова ТАСС. Он отметил, что в последнее время взаимодействия РФ и Китая углубились во многих направлениях. Это вызывает негативную реакцию у администрации США, считает Рябков. По его мнению, Пекин не согласится на расшатывание отношений с Россией.
Ранее в Госдепе заявили, что Блинкен во время визита в Китай затронет темы, которые коснутся России, КНДР и ситуации на Ближнем Востоке. Кроме того, он намерен призвать власти КНР сократить поддержку российского ВПК.
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