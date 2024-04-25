ВС РФ устроили трехдневную охоту на американский танк Abrams

Расчет БПЛА «Ланцет» уничтожил американский танк Abrams около Авдеевки

25 апреля 2024 в 07:17 Размер текста - 17 +

Киев полагал, что Abrams способен изменить ход спецоперации Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России при помощи беспилотника «Ланцет» уничтожила американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск „Центр“ уничтожили танк Abrams американского производства на авдеевском направлении», — рассказали в ведомстве, передает ТАСС. Отмечается, что по танку ударили бойцы расчета БПЛА «Ланцет». Танк выслеживался три дня. По словам командира взвода спецназа, желание подбить его было уже в первый день. Однако противник его серьезно защищал, а сам танк постоянно передвигался. Во время артобстрела экипаж отправлялся в безопасный район, чтобы переждать атаку. Удалось подбить Abrams на третий день. За ним все это время наблюдал дрон Zala. Это не первый Abrams, подбитый ВС РФ. До этого американские машины также уничтожались на авдеевском направлении. Режиссер Иван Охлобыстин отмечал, что за каждый подбитый такой танк военные будут получать 10 миллионов рублей. Впервые Abrams был замечен около Купянска в ноябре 2023 года. Это произошло спустя месяц, после того, как Киев получил боевые машины, на которые возлагал большие надежды. Однако в Кремле отмечали, что они не способны изменить ход спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия России при помощи беспилотника «Ланцет» уничтожила американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск „Центр“ уничтожили танк Abrams американского производства на авдеевском направлении», — рассказали в ведомстве, передает ТАСС. Отмечается, что по танку ударили бойцы расчета БПЛА «Ланцет». Танк выслеживался три дня. По словам командира взвода спецназа, желание подбить его было уже в первый день. Однако противник его серьезно защищал, а сам танк постоянно передвигался. Во время артобстрела экипаж отправлялся в безопасный район, чтобы переждать атаку. Удалось подбить Abrams на третий день. За ним все это время наблюдал дрон Zala. Это не первый Abrams, подбитый ВС РФ. До этого американские машины также уничтожались на авдеевском направлении. Режиссер Иван Охлобыстин отмечал, что за каждый подбитый такой танк военные будут получать 10 миллионов рублей. Впервые Abrams был замечен около Купянска в ноябре 2023 года. Это произошло спустя месяц, после того, как Киев получил боевые машины, на которые возлагал большие надежды. Однако в Кремле отмечали, что они не способны изменить ход спецоперации.