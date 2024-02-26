26 февраля 2024

Охлобыстин направит 10 млн военным, подбившим Abrams

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Z концерт в клубе Sexton. Москва, охлобыстин иван
Российские военные скоро получат обещанные деньги, заявил Иван Охлобыстин Фото:
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Российским военнослужащим скоро выплатят обещанную награду в размере 10 миллионов рублей за уничтожение американского танка Abrams. Об этом заявил режиссер Иван Охлобыстин.

«Поздравляю ребят из 15-й ОМБ (отдельной мотострелковой бригады — прим. URA.RU) с первым „Абрамсом“! 10 млн [рублей] будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!» — написал Охлобыстин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Охлобыстин анонсировал премию в размере 10 миллионов рублей за каждый уничтоженный американский танк Abrams. Первый танк Abrams российские военнослужащие уничтожили 26 февраля этого года. Танк поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные».

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Российским военнослужащим скоро выплатят обещанную награду в размере 10 миллионов рублей за уничтожение американского танка Abrams. Об этом заявил режиссер Иван Охлобыстин. «Поздравляю ребят из 15-й ОМБ (отдельной мотострелковой бригады — прим. URA.RU) с первым „Абрамсом“! 10 млн [рублей] будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!» — написал Охлобыстин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Охлобыстин анонсировал премию в размере 10 миллионов рублей за каждый уничтоженный американский танк Abrams. Первый танк Abrams российские военнослужащие уничтожили 26 февраля этого года. Танк поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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