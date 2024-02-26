В мире Охлобыстин направит 10 млн военным, подбившим Abrams 26 февраля 2024 в 23:19 Размер текста - 17 + Российские военные скоро получат обещанные деньги, заявил Иван Охлобыстин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военнослужащим скоро выплатят обещанную награду в размере 10 миллионов рублей за уничтожение американского танка Abrams. Об этом заявил режиссер Иван Охлобыстин. «Поздравляю ребят из 15-й ОМБ (отдельной мотострелковой бригады — прим. URA.RU) с первым „Абрамсом“! 10 млн [рублей] будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!» — написал Охлобыстин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Охлобыстин анонсировал премию в размере 10 миллионов рублей за каждый уничтоженный американский танк Abrams. Первый танк Abrams российские военнослужащие уничтожили 26 февраля этого года. Танк поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные». Российским военнослужащим скоро выплатят обещанную награду в размере 10 миллионов рублей за уничтожение американского танка Abrams. Об этом заявил режиссер Иван Охлобыстин. «Поздравляю ребят из 15-й ОМБ (отдельной мотострелковой бригады — прим. URA.RU) с первым „Абрамсом“! 10 млн [рублей] будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!» — написал Охлобыстин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее Охлобыстин анонсировал премию в размере 10 миллионов рублей за каждый уничтоженный американский танк Abrams. Первый танк Abrams российские военнослужащие уничтожили 26 февраля этого года. Танк поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям