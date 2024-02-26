Охлобыстин направит 10 млн военным, подбившим Abrams

Российским военнослужащим скоро выплатят обещанную награду в размере 10 миллионов рублей за уничтожение американского танка Abrams. Об этом заявил режиссер Иван Охлобыстин.
«Поздравляю ребят из 15-й ОМБ (отдельной мотострелковой бригады — прим. URA.RU) с первым „Абрамсом“! 10 млн [рублей] будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!» —
Ранее Охлобыстин анонсировал премию в размере 10 миллионов рублей за каждый уничтоженный американский танк Abrams. Первый танк Abrams российские военнослужащие уничтожили 26 февраля этого года. Танк поразили солдаты формирования «Черные гусары» из подразделения «Отважные».
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