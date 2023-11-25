Армия и оружие Военкор Рожин заметил первый танк Abrams под Купянском. Фото 26 ноября 2023 в 03:34 Размер текста - 17 + Под Купянском заметили первый танк Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый танк Abrams был замечен под Купянском. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «„Абрамс“ высунулся из леса. Как утверждают, на Купянском направлении. Охота началась», — написал военкор в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что танки Abrams не сыграли большой роли на фронте. В октябре США передали Украине 31 танк. В Польше же напомнили про российский гранатомет РПГ-7, с помощью которого можно уничтожить Abrams. Танк Abrams на Купянском направлении Фото: telegram-канал «Colonelcassad», https://t.me/boris_rozhin/104737 Первый танк Abrams был замечен под Купянском. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «„Абрамс“ высунулся из леса. Как утверждают, на Купянском направлении. Охота началась», — написал военкор в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что танки Abrams не сыграли большой роли на фронте. В октябре США передали Украине 31 танк. В Польше же напомнили про российский гранатомет РПГ-7, с помощью которого можно уничтожить Abrams. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям