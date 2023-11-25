25 ноября 2023

Военкор Рожин заметил первый танк Abrams под Купянском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams, stock
Под Купянском заметили первый танк Abrams Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первый танк Abrams был замечен под Купянском. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.

«„Абрамс“ высунулся из леса. Как утверждают, на Купянском направлении. Охота началась», — написал военкор в своем telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что танки Abrams не сыграли большой роли на фронте. В октябре США передали Украине 31 танк. В Польше же напомнили про российский гранатомет РПГ-7, с помощью которого можно уничтожить Abrams.

Танк Abrams на Купянском направлении
Танк Abrams на Купянском направлении
Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый танк Abrams был замечен под Купянском. Об этом сообщил военкор Борис Рожин. «„Абрамс“ высунулся из леса. Как утверждают, на Купянском направлении. Охота началась», — написал военкор в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что танки Abrams не сыграли большой роли на фронте. В октябре США передали Украине 31 танк. В Польше же напомнили про российский гранатомет РПГ-7, с помощью которого можно уничтожить Abrams.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...