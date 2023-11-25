Под Купянском заметили первый танк Abrams
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Первый танк Abrams был замечен под Купянском. Об этом сообщил военкор Борис Рожин.
«„Абрамс“ высунулся из леса. Как утверждают, на Купянском направлении. Охота началась», — написал военкор в своем telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что танки Abrams не сыграли большой роли на фронте. В октябре США передали Украине 31 танк. В Польше же напомнили про российский гранатомет РПГ-7, с помощью которого можно уничтожить Abrams.
Танк Abrams на Купянском направлении
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