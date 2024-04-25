Алаудинов: Киев намерен использовать ATACMS для ударов по Крымскому мосту

Крымский мост может быть атакован американскими ракетами ATACMS, которые получит Киев в рамках новой военной помощи. Об этом заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов.
«Часть денег, в том числе в виде ATACMS, пойдет на помощь якобы Украине. По сути своей это можно назвать финансированием террористических актов на территории России… Ну и вполне может быть, что Украина попытается нанести удар по Крымскому мосту», — заявил Апты Алаудинов в интервью ТАСС. Однако военные России будут делать все, чтобы не допустить новые теракты.
Ранее Сенат США одобрил новый пакет помощи Киеву. Его сума — 61 миллиард долларов. Украина получит не всю сумму, почти треть будет инвестирована в США для восполнения арсеналов. Однако ВСУ не хватит этих денег, чтобы решить проблемы на поле боя, передает слова украинских военных
ATACMS обладают большей дальностью, чем Storm Shadow. Они способны атаковать территории на расстоянии в 300 километров. Их характеристики — в материале URA.RU. Они способны долетать до Крыма и отдаленных от зоны СВО территорий России.
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Украина уже получила эти ракеты. По его словам, президент США Джо Байден еще в феврале приказал тайно отправить их Киеву, пишет RT.
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