День рождения Владимира Жириновского: самые яркие цитаты эпатажного политика. Фото, видео

Основателю ЛДПР Жириновскому 25 апреля исполнилось бы 78 лет

25 апреля 2024 в 08:33 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский ушел из жизни в 2022 году, тогда ему было 75 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Умер Владимир Жириновский Сегодня, 25 апреля, основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому и бывшему депутату Госдуму исполнилось бы 78 лет. За свою жизнь он сделал много ярких заявлений, но не все они воспринимались всерьез. Спустя время часть из них сбылась, а другая нет. URA.RU в День рождения Жириновского вспоминает самые яркие цитаты эпатажного политика, которые лучше всего описывает его личность. Внешняя политика России «Если внешняя политика России станет жестче, она сможет обходиться стране гораздо дешевле. Поэтому угроза применения силы — единственный выигрышный для нашей страны вариант», — написал политик в Twitter, ныне X, в 2021 году. Критика власти Жириновский в 2008 году пошутил, что будет участвовать в выборах президента даже будучи мертвым Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Партий много, все оппозиционные, все критикуют правительство, президента, страну, так сказать, а где позитив? А позитива нет, позитив только у ЛДПР», — заявлял Жириновский в интервью программе «Вести» в 2005 году. Жириновский о своем эпатаже «Я могу, конечно, заткнуться и сидеть молчать, но это будет не публичная политика», — так основатель ЛДПР ответил на вопросы читателей «Газеты.ru» в 2001 году. В интервью иноагенту Юрию Дудю в 2017 году он заявил: «Любая моя эксцентричность, эпатаж… Все это выдумывают журналисты». «Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть», — отмечал политик в 2012 году. «Участие в выборах» после смерти Лучшее оружие — это точка зрения, уверял Жириновский Фото: Антон Белицкий © URA.RU В 2008 году Жириновский заявил, что будет участвовать в выборах президента России, даже если умрет. «С кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу», — заявлял политик после выборов, на которых победил Дмитрий Медведев. Жириновский считал себя вторым после Путина «Сегодня я на втором месте после президента России Владимира Путина. По значимости, по влиянию, по доверию, по популярности», — высказывался основатель ЛДПР в интервью Дудю. Разочарования в жизни Политик считал, что он прожил несчастливую жизнь Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Жириновского, он прожил не счастливую жизнь. Он отмечал, что у него нет настоящих друзей, хорошей работы и крепких товарищей. «Нет у меня ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы, которой хотелось бы. Все, что я имею, — это на тройку», — слова Жириновского из интервью RT в 2020 году. Патриотизм и изучение автомата Калашникова Жириновский говорил: «Нигде не сказано, что надо делать во время исполнения гимна — стоять, лежать или ползти. Надо Родину любить». Касательно изучения английского языка он считал, что в этом нет необходимости. По его словам, лучше изучать автомат Калашникова, «тогда весь мир заговорит по-русски». Расширение границ РФ и лучшее оружие Политик рассказывал, что мечтает, чтобы русские солдаты омыли ноги свои теплой водой Индийского океана и навсегда перешли на летную форму одежды. А лучшим оружием он называл точку зрения. «Что, не смешно? Это Россия» Новость по теме Предсказания Жириновского: какие сбылись и в чем их секрет В 2016 году Жириновский в прямом эфире телеканала «Россия» рассказал анекдот про бывшего президента США Барака Обаму и экс-канцера Германии Ангелу Меркель. В нем шла речь про три кнопки США, которые способны уничтожать государства, и историю бабушки Меркель с ее тремя туалетами. Политик был в восторге от рассказанного анекдота, однако в эфире «Воскресный вечер» с ведущим Владимиром Соловьевым его мало кто поддержал. Тогда Жириновский заявил: «Чего не смеетесь? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!» Предсказания Жириновского Некоторые предсказания основателя ЛДПР потом сбылись. Например, он почти точно назвал начало спецоперации России на Украине, войну на Ближнем Востоке, операцию Азербайджана против Армении в битве за Нагорный Карабах. Полный их список и почему они сбылись — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 25 апреля, основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому и бывшему депутату Госдуму исполнилось бы 78 лет. За свою жизнь он сделал много ярких заявлений, но не все они воспринимались всерьез. Спустя время часть из них сбылась, а другая нет. URA.RU в День рождения Жириновского вспоминает самые яркие цитаты эпатажного политика, которые лучше всего описывает его личность. «Если внешняя политика России станет жестче, она сможет обходиться стране гораздо дешевле. Поэтому угроза применения силы — единственный выигрышный для нашей страны вариант», — написал политик в Twitter, ныне X, в 2021 году. «Партий много, все оппозиционные, все критикуют правительство, президента, страну, так сказать, а где позитив? А позитива нет, позитив только у ЛДПР», — заявлял Жириновский в интервью программе «Вести» в 2005 году. «Я могу, конечно, заткнуться и сидеть молчать, но это будет не публичная политика», — так основатель ЛДПР ответил на вопросы читателей «Газеты.ru» в 2001 году. В интервью иноагенту Юрию Дудю в 2017 году он заявил: «Любая моя эксцентричность, эпатаж… Все это выдумывают журналисты». «Я такой, какой я есть. В этом моя прелесть», — отмечал политик в 2012 году. В 2008 году Жириновский заявил, что будет участвовать в выборах президента России, даже если умрет. «С кладбища буду участвовать, еще и оттуда буду давать вам сигналы, что я там лежу», — заявлял политик после выборов, на которых победил Дмитрий Медведев. «Сегодня я на втором месте после президента России Владимира Путина. По значимости, по влиянию, по доверию, по популярности», — высказывался основатель ЛДПР в интервью Дудю. По словам Жириновского, он прожил не счастливую жизнь. Он отмечал, что у него нет настоящих друзей, хорошей работы и крепких товарищей. «Нет у меня ни хорошей работы, ни теплой семьи, ни хороших товарищей, ни свободы, которой хотелось бы. Все, что я имею, — это на тройку», — слова Жириновского из интервью RT в 2020 году. Жириновский говорил: «Нигде не сказано, что надо делать во время исполнения гимна — стоять, лежать или ползти. Надо Родину любить». Касательно изучения английского языка он считал, что в этом нет необходимости. По его словам, лучше изучать автомат Калашникова, «тогда весь мир заговорит по-русски». Политик рассказывал, что мечтает, чтобы русские солдаты омыли ноги свои теплой водой Индийского океана и навсегда перешли на летную форму одежды. А лучшим оружием он называл точку зрения. В 2016 году Жириновский в прямом эфире телеканала «Россия» рассказал анекдот про бывшего президента США Барака Обаму и экс-канцера Германии Ангелу Меркель. В нем шла речь про три кнопки США, которые способны уничтожать государства, и историю бабушки Меркель с ее тремя туалетами. Политик был в восторге от рассказанного анекдота, однако в эфире «Воскресный вечер» с ведущим Владимиром Соловьевым его мало кто поддержал. Тогда Жириновский заявил: «Чего не смеетесь? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!» Некоторые предсказания основателя ЛДПР потом сбылись. Например, он почти точно назвал начало спецоперации России на Украине, войну на Ближнем Востоке, операцию Азербайджана против Армении в битве за Нагорный Карабах. Полный их список и почему они сбылись — в материале URA.RU.