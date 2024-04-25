Рябков: ядерные объекты НАТО в Польше станут законной целью для России

25 апреля 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Россия внимательно следит за обсуждением темы размещения ядерных объектов в Польше, заявил Сергей Рябков Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Ядерные объекты НАТО, если они будут постоянно находится на территории Польши, станут законной целью для России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Расширение практики совместных ядерных миссий НАТО носит сугубо дестабилизирующий характер. Сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут [законной] целью. В нашем военном планировании они будут на переднем плане», — заявил Сергей Рябков в интервью ТАСС. Новость по теме Как Россия ответит на размещение на территории Польши ядерного оружия Он отметил, что приближение ядерных сил альянса к границам России обостряет угрозы. Поэтому Москва внимательно следит за тем, как тема размещения опасных для нее объектов развивается в Польше. Ранее глава Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие США. По его словам, этот вопрос не раз обсуждался с американскими коллегами. Для этого он предложил использовать систему Nuclear Sharing. Подробности о том, как она работает, — в материале URA.RU. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит эту тему без внимания, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ядерные объекты НАТО, если они будут постоянно находится на территории Польши, станут законной целью для России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Расширение практики совместных ядерных миссий НАТО носит сугубо дестабилизирующий характер. Сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут [законной] целью. В нашем военном планировании они будут на переднем плане», — заявил Сергей Рябков в интервью ТАСС. Он отметил, что приближение ядерных сил альянса к границам России обостряет угрозы. Поэтому Москва внимательно следит за тем, как тема размещения опасных для нее объектов развивается в Польше. Ранее глава Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие США. По его словам, этот вопрос не раз обсуждался с американскими коллегами. Для этого он предложил использовать систему Nuclear Sharing. Подробности о том, как она работает, — в материале URA.RU. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит эту тему без внимания, передает RT.