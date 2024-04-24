Уровень реки Ишим возле тюменского села поднялся на два метра за сутки

Вода в реке Ишим возле гидропоста Абатское поднялась на два метра
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Тюменской области продолжается подъем уровня воды в реке Ишим. По последним данным гидропоста возле села Абатское прирост составил более двух метров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Данные гидропостов на 25 апреля в 08:00. Уровень воды в реке Ишим: гидропост Абатское — 1121 см, прирост 202 см», — указано в сообщении.
Ранее агентство писало, что в Абатском районе проходит участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск). Дамба возле села Абатское дала течь в ночь с 24 на 25 апреля.
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