24 апреля 2024

Уровень реки Ишим возле тюменского села поднялся на два метра за сутки

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Паводок, Деревня Репьева. Ишимский район. Тюмень, эвакуация, половодье, мужчина, паводок, уровень воды, наводнение, потоп
Вода в реке Ишим возле гидропоста Абатское поднялась на два метра Фото:
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В Тюменской области продолжается подъем уровня воды в реке Ишим. По последним данным гидропоста возле села Абатское прирост составил более двух метров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Данные гидропостов на 25 апреля в 08:00. Уровень воды в реке Ишим: гидропост Абатское — 1121 см, прирост 202 см», — указано в сообщении.

Ранее агентство писало, что в Абатском районе проходит участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск). Дамба возле села Абатское дала течь в ночь с 24 на 25 апреля.

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В Тюменской области продолжается подъем уровня воды в реке Ишим. По последним данным гидропоста возле села Абатское прирост составил более двух метров. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Данные гидропостов на 25 апреля в 08:00. Уровень воды в реке Ишим: гидропост Абатское — 1121 см, прирост 202 см», — указано в сообщении. Ранее агентство писало, что в Абатском районе проходит участок федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Омск). Дамба возле села Абатское дала течь в ночь с 24 на 25 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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