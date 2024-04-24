В Перми сервис кикшеринга запустит аренду электровелосипедов

25 апреля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Электровелосипеды появятся на улицах Перми в конце апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сервис кикшеринга Whoosh намерен запустить на улицах Перми услуги по аренде электровелосипедов. Такое решение компания приняла после того, как мэрия Перми запретила парковать электросамокаты в Перми и эвакуировала их на штрафстоянку. «В конце апреля мы планируем в пилотном режиме запустить парк электровелосипедов Whoosh. Это позволит жителям города не отказываться от уже привычной микромобильной свободы передвижения», — рассказали в пресс-службе компании корреспонденту агентства. В компании добавили, что на электровелосипеды не распространяются муниципальные нормативно-правовые акты, ограничивающие использование электросамокатов, поэтому их можно парковать в центре города. Сам сервис по прокату электровелосипедов будет похож на аренду электросамокатов. Арендовать велосипеды можно через приложение, а оставить после поездки в точках виртуальной парковки. По словам представителей Whoosh, это обеспечит порядок в городе. Но правила передвижения на электровелосипеде отличаются от электросамокатов. Ездить на них можно по велодорожкам, а если их нет — по обочине автомобильной дороги, в крайнем случае — по тротуару. Электровелосипеды смогут развивать скорость до 20 километров в час. Ранее URA.RU рассказало, что мэрия Перми запретила парковать электросамокаты на практически во всем городе. В сервисе кикшеринга Whoosh не согласились с таким решением и намерены отменить его при помощи прокуратуры. После начала сезона сотни самокатов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы. Владельцы сервисов обвинили мэрию в незаконных действиях и прекратили работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сервис кикшеринга Whoosh намерен запустить на улицах Перми услуги по аренде электровелосипедов. Такое решение компания приняла после того, как мэрия Перми запретила парковать электросамокаты в Перми и эвакуировала их на штрафстоянку. «В конце апреля мы планируем в пилотном режиме запустить парк электровелосипедов Whoosh. Это позволит жителям города не отказываться от уже привычной микромобильной свободы передвижения», — рассказали в пресс-службе компании корреспонденту агентства. В компании добавили, что на электровелосипеды не распространяются муниципальные нормативно-правовые акты, ограничивающие использование электросамокатов, поэтому их можно парковать в центре города. Сам сервис по прокату электровелосипедов будет похож на аренду электросамокатов. Арендовать велосипеды можно через приложение, а оставить после поездки в точках виртуальной парковки. По словам представителей Whoosh, это обеспечит порядок в городе. Но правила передвижения на электровелосипеде отличаются от электросамокатов. Ездить на них можно по велодорожкам, а если их нет — по обочине автомобильной дороги, в крайнем случае — по тротуару. Электровелосипеды смогут развивать скорость до 20 километров в час. Ранее URA.RU рассказало, что мэрия Перми запретила парковать электросамокаты на практически во всем городе. В сервисе кикшеринга Whoosh не согласились с таким решением и намерены отменить его при помощи прокуратуры. После начала сезона сотни самокатов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы. Владельцы сервисов обвинили мэрию в незаконных действиях и прекратили работу.