24 апреля 2024

В Перми сервис кикшеринга запустит аренду электровелосипедов

© Служба новостей «URA.RU»
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Самокаты. Челябинск, самокат, Whoosh
Электровелосипеды появятся на улицах Перми в конце апреля Фото:

Сервис кикшеринга Whoosh намерен запустить на улицах Перми услуги по аренде электровелосипедов. Такое решение компания приняла после того, как мэрия Перми запретила парковать электросамокаты в Перми и эвакуировала их на штрафстоянку.

«В конце апреля мы планируем в пилотном режиме запустить парк электровелосипедов Whoosh. Это позволит жителям города не отказываться от уже привычной микромобильной свободы передвижения», — рассказали в пресс-службе компании корреспонденту агентства.

В компании добавили, что на электровелосипеды не распространяются муниципальные нормативно-правовые акты, ограничивающие использование электросамокатов, поэтому их можно парковать в центре города. Сам сервис по прокату электровелосипедов будет похож на аренду электросамокатов. Арендовать велосипеды можно через приложение, а оставить после поездки в точках виртуальной парковки. По словам представителей Whoosh, это обеспечит порядок в городе. Но правила передвижения на электровелосипеде отличаются от электросамокатов. Ездить на них можно по велодорожкам, а если их нет — по обочине автомобильной дороги, в крайнем случае — по тротуару. Электровелосипеды смогут развивать скорость до 20 километров в час.

Ранее URA.RU рассказало, что мэрия Перми запретила парковать электросамокаты на практически во всем городе. В сервисе кикшеринга Whoosh не согласились с таким решением и намерены отменить его при помощи прокуратуры. После начала сезона сотни самокатов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы. Владельцы сервисов обвинили мэрию в незаконных действиях и прекратили работу.

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Сервис кикшеринга Whoosh намерен запустить на улицах Перми услуги по аренде электровелосипедов. Такое решение компания приняла после того, как мэрия Перми запретила парковать электросамокаты в Перми и эвакуировала их на штрафстоянку. «В конце апреля мы планируем в пилотном режиме запустить парк электровелосипедов Whoosh. Это позволит жителям города не отказываться от уже привычной микромобильной свободы передвижения», — рассказали в пресс-службе компании корреспонденту агентства. В компании добавили, что на электровелосипеды не распространяются муниципальные нормативно-правовые акты, ограничивающие использование электросамокатов, поэтому их можно парковать в центре города. Сам сервис по прокату электровелосипедов будет похож на аренду электросамокатов. Арендовать велосипеды можно через приложение, а оставить после поездки в точках виртуальной парковки. По словам представителей Whoosh, это обеспечит порядок в городе. Но правила передвижения на электровелосипеде отличаются от электросамокатов. Ездить на них можно по велодорожкам, а если их нет — по обочине автомобильной дороги, в крайнем случае — по тротуару. Электровелосипеды смогут развивать скорость до 20 километров в час. Ранее URA.RU рассказало, что мэрия Перми запретила парковать электросамокаты на практически во всем городе. В сервисе кикшеринга Whoosh не согласились с таким решением и намерены отменить его при помощи прокуратуры. После начала сезона сотни самокатов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы. Владельцы сервисов обвинили мэрию в незаконных действиях и прекратили работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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