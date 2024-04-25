Марочко: нацбаты ВСУ не смогли прорвать обороны ВС РФ у села Терны

25 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Российские военные не дали украинским прорвать оборону у села Терны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Национальные батальоны армии Украины не смогли прорвать оборону России у села Терны (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. «В районе Тернов трехкратно возросла активность украинских войск. Несмотря на все прилагаемые усилия, положительных результатов украинским боевикам достичь не удалось», — заявил Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС. По его словам, для операции ВСУ использовали национальные батальоны. Однако такой шаг не принес результата, прорыва не было. Марочко отметил, что ВСУ стали чаще использовать артиллерию и беспилотники на этом направлении. До этого здесь российские военные заняли более выгодное положение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Национальные батальоны армии Украины не смогли прорвать оборону России у села Терны (ДНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. «В районе Тернов трехкратно возросла активность украинских войск. Несмотря на все прилагаемые усилия, положительных результатов украинским боевикам достичь не удалось», — заявил Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС. По его словам, для операции ВСУ использовали национальные батальоны. Однако такой шаг не принес результата, прорыва не было. Марочко отметил, что ВСУ стали чаще использовать артиллерию и беспилотники на этом направлении. До этого здесь российские военные заняли более выгодное положение.