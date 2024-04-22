ВС РФ ударили по телевышке в Харькове: главное об СВО к вечеру 22 апреля

Российское подполье в Николаеве сообщило об ударе ВС РФ по телевышке в Харькове. Разрушение вышки подтвердил и украинский мэр Игорь Терехов. Также в Минобороны РФ сообщили об освобождении Новомихайловки от Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 22 апреля.
Харьков остался без телевидения
Российские военные нанесли ракетный удар по телевышке в Харькове. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что город остался без телевидения. Факт удара подтвердил и глава Харькова Игорь Терехов. При этом от Минобороны РФ подтверждений пока не было.
Освобождена новая территория
Солдаты ВС РФ освободили село Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР) от украинских сил. В боях за территорию активное участие принимали бойцы из группировки «Юг», подчеркнули в Минобороны РФ. Кроме того, военные в целом улучшили тактическое положение по переднему краю данного фронтового участка.
Осложнения на Украине в ближайшее время
В конце мая ВСУ столкнутся с трудностями. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его предположениям, ситуация будет только усугубляться.
Авдеевское направление
Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки, тем самым она вошла в поселок Очеретино. Также тяжелые бои идут за село Новокалиново. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных, аналитик Bild Юлиан Репке. Также экипаж танка Т-90М «Прорыв» успешно поразил несколько важных целей на данном направлении, передает Пятый канал.
Донецкое направление
На этом фронтовом участке продолжаются бои. Механизированные украинские бригады терпят поражение в районах Белогоровки (ЛНР), Спорное, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки. Также ВС РФ отражают атаки противника в районе Григоровки, уточнили в российском военном ведомстве. В районе Терны ВС РФ заняли более выгодное положение.
Запорожское направление
Российские военные из группировки «Восток» поразили украинские силы в Старомайорском, Угледаре, Урожайном и Червоном. Также силы противника были ликвидированы в районах Работино, Новоандреевки и Степового.
Северское направление
Бойцы ВС РФ из группировки «Юг» уничтожили опорный украинский пункт на данном направлении фронта. Удар был нанесен при поддержке артиллерии.
Артемовское направление
Российские десантники заняли подступы к Часову Яру. За сутки они пленили на этом участке до четырех украинских солдат. В атаке на позиции противника были задействованы боевые машины (БМД) и танки Т-80.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.