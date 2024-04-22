ВС РФ ударили по телевышке в Харькове: главное об СВО к вечеру 22 апреля

Николаевское подполье сообщило об ударе РФ по телевышке в Харькове

22 апреля 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли ракетный удар по телевышке в Харькове, рассказали в подполье Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российское подполье в Николаеве сообщило об ударе ВС РФ по телевышке в Харькове. Разрушение вышки подтвердил и украинский мэр Игорь Терехов. Также в Минобороны РФ сообщили об освобождении Новомихайловки от Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 22 апреля. Харьков остался без телевидения Российские военные нанесли ракетный удар по телевышке в Харькове. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что город остался без телевидения. Факт удара подтвердил и глава Харькова Игорь Терехов. При этом от Минобороны РФ подтверждений пока не было. Освобождена новая территория Солдаты ВС РФ освободили село Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР) от украинских сил. В боях за территорию активное участие принимали бойцы из группировки «Юг», подчеркнули в Минобороны РФ. Кроме того, военные в целом улучшили тактическое положение по переднему краю данного фронтового участка. Осложнения на Украине в ближайшее время В конце мая ВСУ столкнутся с трудностями. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его предположениям, ситуация будет только усугубляться. Авдеевское направление Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки, тем самым она вошла в поселок Очеретино. Также тяжелые бои идут за село Новокалиново. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных, аналитик Bild Юлиан Репке. Также экипаж танка Т-90М «Прорыв» успешно поразил несколько важных целей на данном направлении, передает Пятый канал. Донецкое направление На этом фронтовом участке продолжаются бои. Механизированные украинские бригады терпят поражение в районах Белогоровки (ЛНР), Спорное, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки. Также ВС РФ отражают атаки противника в районе Григоровки, уточнили в российском военном ведомстве. В районе Терны ВС РФ заняли более выгодное положение. Запорожское направление Российские военные из группировки «Восток» поразили украинские силы в Старомайорском, Угледаре, Урожайном и Червоном. Также силы противника были ликвидированы в районах Работино, Новоандреевки и Степового. Северское направление Бойцы ВС РФ из группировки «Юг» уничтожили опорный украинский пункт на данном направлении фронта. Удар был нанесен при поддержке артиллерии. Артемовское направление Российские десантники заняли подступы к Часову Яру. За сутки они пленили на этом участке до четырех украинских солдат. В атаке на позиции противника были задействованы боевые машины (БМД) и танки Т-80. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российское подполье в Николаеве сообщило об ударе ВС РФ по телевышке в Харькове. Разрушение вышки подтвердил и украинский мэр Игорь Терехов. Также в Минобороны РФ сообщили об освобождении Новомихайловки от Вооруженных сил Украины (ВСУ). URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 22 апреля. Российские военные нанесли ракетный удар по телевышке в Харькове. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что город остался без телевидения. Факт удара подтвердил и глава Харькова Игорь Терехов. При этом от Минобороны РФ подтверждений пока не было. Солдаты ВС РФ освободили село Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР) от украинских сил. В боях за территорию активное участие принимали бойцы из группировки «Юг», подчеркнули в Минобороны РФ. Кроме того, военные в целом улучшили тактическое положение по переднему краю данного фронтового участка. В конце мая ВСУ столкнутся с трудностями. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его предположениям, ситуация будет только усугубляться. Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки, тем самым она вошла в поселок Очеретино. Также тяжелые бои идут за село Новокалиново. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных, аналитик Bild Юлиан Репке. Также экипаж танка Т-90М «Прорыв» успешно поразил несколько важных целей на данном направлении, передает Пятый канал. На этом фронтовом участке продолжаются бои. Механизированные украинские бригады терпят поражение в районах Белогоровки (ЛНР), Спорное, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки. Также ВС РФ отражают атаки противника в районе Григоровки, уточнили в российском военном ведомстве. В районе Терны ВС РФ заняли более выгодное положение. Российские военные из группировки «Восток» поразили украинские силы в Старомайорском, Угледаре, Урожайном и Червоном. Также силы противника были ликвидированы в районах Работино, Новоандреевки и Степового. Бойцы ВС РФ из группировки «Юг» уничтожили опорный украинский пункт на данном направлении фронта. Удар был нанесен при поддержке артиллерии. Российские десантники заняли подступы к Часову Яру. За сутки они пленили на этом участке до четырех украинских солдат. В атаке на позиции противника были задействованы боевые машины (БМД) и танки Т-80.