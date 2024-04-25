Бывшего вице-мэра Первоуральска задержали за обман суда

25 апреля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Артур Гузаиров был начальником первоуральского «Водоканала» Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшего вице-мэра Первоуральска (Свердловская область) и экс-начальника местного «Водоканала» Сергея Гузаирова задержали по подозрению в фальсификации судебных доказательств. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «В 2020 году одно из региональных надзорных ведомств подало иск к первоуральскому „Водоканалу“, хотели наложить штраф за ущерб экологии. Предположительно, Гузаиров подделал договоры с подрядчиками, предоставил их в суд и заявил, что работы по устранению нарушений были проведены. Это позволило снизить взыскиваемую сумму», — пояснил собеседник агентства. По его словам, речь может идти о более шести миллионов рублей. Силовики ворвались в квартиру к Гузаирову утром 25 апреля. Источник URA.RU предполагает, что задержание могли производить полицейские из областного ГУ МВД. Гузаирову вменяют п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В пресс-службе свердловского СК от комментариев по теме пока воздерживаются. Гузаиров был уволен из «Водоканала» 6 февраля. Это произошло на фоне катастрофических проблем с водоснабжением, решить которые пока не может ни мэр Игорь Кабец, ни поддерживающий его Алексей Дронов, депутат заксобрания, гендиректор «Киберстали» (принадлежит миллиардеру Андрею Комарову). После Гузаирова должность занял Сергей Матафонов. Он проработал в «Водоканале» лишь неделю. В феврале его задержали прямо во время совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ. По данным агентства, его обвиняют в получении взятки, он активно сотрудничает со следствием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего вице-мэра Первоуральска (Свердловская область) и экс-начальника местного «Водоканала» Сергея Гузаирова задержали по подозрению в фальсификации судебных доказательств. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «В 2020 году одно из региональных надзорных ведомств подало иск к первоуральскому „Водоканалу“, хотели наложить штраф за ущерб экологии. Предположительно, Гузаиров подделал договоры с подрядчиками, предоставил их в суд и заявил, что работы по устранению нарушений были проведены. Это позволило снизить взыскиваемую сумму», — пояснил собеседник агентства. По его словам, речь может идти о более шести миллионов рублей. Силовики ворвались в квартиру к Гузаирову утром 25 апреля. Источник URA.RU предполагает, что задержание могли производить полицейские из областного ГУ МВД. Гузаирову вменяют п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В пресс-службе свердловского СК от комментариев по теме пока воздерживаются. Гузаиров был уволен из «Водоканала» 6 февраля. Это произошло на фоне катастрофических проблем с водоснабжением, решить которые пока не может ни мэр Игорь Кабец, ни поддерживающий его Алексей Дронов, депутат заксобрания, гендиректор «Киберстали» (принадлежит миллиардеру Андрею Комарову). После Гузаирова должность занял Сергей Матафонов. Он проработал в «Водоканале» лишь неделю. В феврале его задержали прямо во время совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ. По данным агентства, его обвиняют в получении взятки, он активно сотрудничает со следствием.