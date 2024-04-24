Прокуратура просит заново судить курганского экс-мэра Светличного

25 апреля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Прокуратура настаивает на новом суде для курганского экс-мэра Светличного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура настаивает на отмене оправдательного приговора бывшему главе Целинного района (Курганская область) Ивану Светличному и пересмотре дела в суде. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на апелляционном заседании. «Прокурор Целинного района просит оправдательный приговор по части обвинения в получении взятки отменить, дело направить на новое рассмотрение», — зачитал содержание представления член судейской коллегии курганского облсуда. Также прокуратура просит усилить наказание по эпизоду с незаконным выделением премий и запретить Светличному занимать руководящие должности. В ходе апелляционного заседания Светличный донес свою позицию суду. После выяснения ряда обстоятельств было решено отложить слушания на середину мая, чтобы изучить доказательства по делу. Дело бывшего главы Целинного района находится в апелляционной инстанции по инициативе прокуратуры. В ведомстве недовольны решением суда, оправдавшим экс-руководителя по делу о получении автомобиля Toyota Camry в качестве взятки. Также Светличного признали виновным в превышении полномочий и незаконном получении премий. По этому пункту его оштрафовали на 300 тысяч. Прокуратура просит усилить наказание. Приговор Светличному вынесли в начале февраля. Дело рассматривалось больше двух лет. Сам Светличный свою вину не признает, по делу о премиях говорит о допущенной ошибке и отсутствии злого умысла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура настаивает на отмене оправдательного приговора бывшему главе Целинного района (Курганская область) Ивану Светличному и пересмотре дела в суде. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на апелляционном заседании. «Прокурор Целинного района просит оправдательный приговор по части обвинения в получении взятки отменить, дело направить на новое рассмотрение», — зачитал содержание представления член судейской коллегии курганского облсуда. Также прокуратура просит усилить наказание по эпизоду с незаконным выделением премий и запретить Светличному занимать руководящие должности. В ходе апелляционного заседания Светличный донес свою позицию суду. После выяснения ряда обстоятельств было решено отложить слушания на середину мая, чтобы изучить доказательства по делу. Дело бывшего главы Целинного района находится в апелляционной инстанции по инициативе прокуратуры. В ведомстве недовольны решением суда, оправдавшим экс-руководителя по делу о получении автомобиля Toyota Camry в качестве взятки. Также Светличного признали виновным в превышении полномочий и незаконном получении премий. По этому пункту его оштрафовали на 300 тысяч. Прокуратура просит усилить наказание. Приговор Светличному вынесли в начале февраля. Дело рассматривалось больше двух лет. Сам Светличный свою вину не признает, по делу о премиях говорит о допущенной ошибке и отсутствии злого умысла.