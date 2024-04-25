Суд назначил Ивлеевой штраф в размере 50 тысяч рублей

25 апреля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

За дискредитацию ВС РФ Ивлеевой назначили штраф в 50 тысяч рублей Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Блогеру Анастасии Ивлеевой назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Она обвиняется в публичном дискредитации ВС РФ. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы Ивлеевой Анастасии Вячеславовне назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции. Отмечается, что блогера обвинили в дискредитации российской армии. Штраф был наложен в связи с публикацией от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В постах девушка выражала негодование в отношении проведения СВО и призывала к ее прекращению. После «голой вечеринки» в конце 2023 года Ивлеева скрыла эти публикации, но в скором времени вернула их в ленту. На суде адвокаты Ивлеевой утверждали, что срок давности по данной статье истек, и указывали на то, что закон, по которому ведется преследование, был принят после публикации поста блогера. Тем не менее суд принял решение оштрафовать ее, передает telegram-канал Baza. Анастасия Ивлеева не признала свою вину, а ее защита выдвинула аргументы о неприменимости статьи к действиям блогера и о просроченном сроке давности. Несмотря на это, суд постановил взыскать с нее штраф. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогеру Анастасии Ивлеевой назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Она обвиняется в публичном дискредитации ВС РФ. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы Ивлеевой Анастасии Вячеславовне назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции. Отмечается, что блогера обвинили в дискредитации российской армии. Штраф был наложен в связи с публикацией от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В постах девушка выражала негодование в отношении проведения СВО и призывала к ее прекращению. После «голой вечеринки» в конце 2023 года Ивлеева скрыла эти публикации, но в скором времени вернула их в ленту. На суде адвокаты Ивлеевой утверждали, что срок давности по данной статье истек, и указывали на то, что закон, по которому ведется преследование, был принят после публикации поста блогера. Тем не менее суд принял решение оштрафовать ее, передает telegram-канал Baza. Анастасия Ивлеева не признала свою вину, а ее защита выдвинула аргументы о неприменимости статьи к действиям блогера и о просроченном сроке давности. Несмотря на это, суд постановил взыскать с нее штраф.