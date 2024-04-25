Суд назначил Ивлеевой штраф в размере 50 тысяч рублей

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За дискредитацию ВС РФ Ивлеевой назначили штраф в 50 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Блогеру Анастасии Ивлеевой назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Она обвиняется в публичном дискредитации ВС РФ. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Ивлеевой Анастасии Вячеславовне назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции. Отмечается, что блогера обвинили в дискредитации российской армии.

Штраф был наложен в связи с публикацией от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В постах девушка выражала негодование в отношении проведения СВО и призывала к ее прекращению. После «голой вечеринки» в конце 2023 года Ивлеева скрыла эти публикации, но в скором времени вернула их в ленту.

На суде адвокаты Ивлеевой утверждали, что срок давности по данной статье истек, и указывали на то, что закон, по которому ведется преследование, был принят после публикации поста блогера. Тем не менее суд принял решение оштрафовать ее, передает telegram-канал Baza.

Анастасия Ивлеева не признала свою вину, а ее защита выдвинула аргументы о неприменимости статьи к действиям блогера и о просроченном сроке давности. Несмотря на это, суд постановил взыскать с нее штраф.

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Блогеру Анастасии Ивлеевой назначен административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Она обвиняется в публичном дискредитации ВС РФ. Об этом сообщают суды общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Тверского районного суда города Москвы Ивлеевой Анастасии Вячеславовне назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции. Отмечается, что блогера обвинили в дискредитации российской армии. Штраф был наложен в связи с публикацией от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В постах девушка выражала негодование в отношении проведения СВО и призывала к ее прекращению. После «голой вечеринки» в конце 2023 года Ивлеева скрыла эти публикации, но в скором времени вернула их в ленту. На суде адвокаты Ивлеевой утверждали, что срок давности по данной статье истек, и указывали на то, что закон, по которому ведется преследование, был принят после публикации поста блогера. Тем не менее суд принял решение оштрафовать ее, передает telegram-канал Baza. Анастасия Ивлеева не признала свою вину, а ее защита выдвинула аргументы о неприменимости статьи к действиям блогера и о просроченном сроке давности. Несмотря на это, суд постановил взыскать с нее штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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