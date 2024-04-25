Макрон предрек Европе гибель. Видео

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэль Макрон сообщил, что у европейских стран есть шанс ослабнуть Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил серьезную обеспокоенность относительно будущего Европы. По его словам, европейские страны находятся под угрозой из-за смертельного кризиса.

«Мы переживаем беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорение великих преобразований. Мы должны осознавать тот факт, что наша Европа сегодня смертельна. Она может умереть, и это зависит только от нашего выбора», — заявил Макрон на выступлении в Сорбоне. Его слова передает французская газета Le Monde.

Макрон отметил, что у европейских стран есть большой риск ослабнуть из-за кризиса. По его словам, государствам необходимо объединиться.

Ранее сообщалось, что европейцы начали жить в новой экономической ситуации, с которой не сталкивались десятилетиями. Европа стала жить гораздо беднее, отметили в американской прессе.

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил серьезную обеспокоенность относительно будущего Европы. По его словам, европейские страны находятся под угрозой из-за смертельного кризиса. «Мы переживаем беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорение великих преобразований. Мы должны осознавать тот факт, что наша Европа сегодня смертельна. Она может умереть, и это зависит только от нашего выбора», — заявил Макрон на выступлении в Сорбоне. Его слова передает французская газета Le Monde. Макрон отметил, что у европейских стран есть большой риск ослабнуть из-за кризиса. По его словам, государствам необходимо объединиться. Ранее сообщалось, что европейцы начали жить в новой экономической ситуации, с которой не сталкивались десятилетиями. Европа стала жить гораздо беднее, отметили в американской прессе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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