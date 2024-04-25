Президент Франции Эммануэль Макрон выразил серьезную обеспокоенность относительно будущего Европы. По его словам, европейские страны находятся под угрозой из-за смертельного кризиса.
«Мы переживаем беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорение великих преобразований. Мы должны осознавать тот факт, что наша Европа сегодня смертельна. Она может умереть, и это зависит только от нашего выбора», — заявил Макрон на выступлении в Сорбоне. Его слова передает французская газета
Макрон отметил, что у европейских стран есть большой риск ослабнуть из-за кризиса. По его словам, государствам необходимо объединиться.
Ранее сообщалось, что европейцы начали жить в новой экономической ситуации, с которой не сталкивались десятилетиями. Европа стала жить гораздо беднее, отметили в американской прессе.
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