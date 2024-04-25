Макрон предрек Европе гибель. Видео

25 апреля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон сообщил, что у европейских стран есть шанс ослабнуть Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон выразил серьезную обеспокоенность относительно будущего Европы. По его словам, европейские страны находятся под угрозой из-за смертельного кризиса. «Мы переживаем беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорение великих преобразований. Мы должны осознавать тот факт, что наша Европа сегодня смертельна. Она может умереть, и это зависит только от нашего выбора», — заявил Макрон на выступлении в Сорбоне. Его слова передает французская газета Le Monde. Макрон отметил, что у европейских стран есть большой риск ослабнуть из-за кризиса. По его словам, государствам необходимо объединиться. Ранее сообщалось, что европейцы начали жить в новой экономической ситуации, с которой не сталкивались десятилетиями. Европа стала жить гораздо беднее, отметили в американской прессе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил серьезную обеспокоенность относительно будущего Европы. По его словам, европейские страны находятся под угрозой из-за смертельного кризиса. «Мы переживаем беспрецедентный момент потрясений в мире, ускорение великих преобразований. Мы должны осознавать тот факт, что наша Европа сегодня смертельна. Она может умереть, и это зависит только от нашего выбора», — заявил Макрон на выступлении в Сорбоне. Его слова передает французская газета Le Monde. Макрон отметил, что у европейских стран есть большой риск ослабнуть из-за кризиса. По его словам, государствам необходимо объединиться. Ранее сообщалось, что европейцы начали жить в новой экономической ситуации, с которой не сталкивались десятилетиями. Европа стала жить гораздо беднее, отметили в американской прессе.