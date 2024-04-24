Единороссы определили кандидата на пост спикера думы Салехарда. Инсайд

ЕР выдвинула участника СВО на пост главы думы Салехарда

25 апреля 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

На пост спикера Думы Салехарда определили участника СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основным претендентом на пост спикера городской думы Салехарда (ЯНАО) станет участник специальной военной операции Юрий Новопольцев. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах. «Новопольцев в настоящее время находится в зоне специальной военной операции, его кандидатуру на праймериз „Единой России“ заочно выдвинули однопартийцы. После прохождения праймериз в мае, он станет для реготделения наиболее привлекательной фигурой — общественник, волонтер, работник отдела патриотического воспитания в столичной „молодежке“, да еще и участник СВО», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. В обновленном составе гордумы, по данным инсайдеров, на пост спикера могут претендовать три человека — это глава фракции ЕР в столичной думе Вадим Кугаевский, руководитель исполкома ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий, салехардский волонтер Юрий Новопольцев. Последний, в настоящее время находится в зоне СВО. Корреспондент агентства обратился за комментарием в региональное отделение «Единой России». На момент публикации новости ответ не получен. Новопольцев ушел выполнять задачи спецоперации еще в 2022 году. Он приезжал в Салехард в отпуск. В зоне спецоперации волонтер совершил несколько подвигов, о восстановлении связи под огнем противника рассказали в пресс-службе администрации окружной столицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основным претендентом на пост спикера городской думы Салехарда (ЯНАО) станет участник специальной военной операции Юрий Новопольцев. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах. «Новопольцев в настоящее время находится в зоне специальной военной операции, его кандидатуру на праймериз „Единой России“ заочно выдвинули однопартийцы. После прохождения праймериз в мае, он станет для реготделения наиболее привлекательной фигурой — общественник, волонтер, работник отдела патриотического воспитания в столичной „молодежке“, да еще и участник СВО», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. В обновленном составе гордумы, по данным инсайдеров, на пост спикера могут претендовать три человека — это глава фракции ЕР в столичной думе Вадим Кугаевский, руководитель исполкома ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий, салехардский волонтер Юрий Новопольцев. Последний, в настоящее время находится в зоне СВО. Корреспондент агентства обратился за комментарием в региональное отделение «Единой России». На момент публикации новости ответ не получен. Новопольцев ушел выполнять задачи спецоперации еще в 2022 году. Он приезжал в Салехард в отпуск. В зоне спецоперации волонтер совершил несколько подвигов, о восстановлении связи под огнем противника рассказали в пресс-службе администрации окружной столицы.