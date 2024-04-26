Почему инфляция в России не снижается

Экономист Спинка: условия по вкладам изменятся, несмотря на ключевую ставку

26 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Россияне продолжают брать кредиты, несмотря на высокие ставки, сказал Руслан Спинка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Снизить ключевую ставку Центробанку РФ (сейчас она 16%) не позволит рост кредитования, высокая деловая активность, а также набирающий обороты дефицит кадров, толкающий инфляцию к росту. Об этом сообщил URA.RU директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. Новость по теме Аналитики предсказали снижение ключевой ставки летом «Центральный банк использует ключевую ставку в первую очередь как инструмент контроля инфляции, то есть роста цен. Для России комфортным уровнем считается показатель в 4% годовых. Однако текущая инфляция практически вдвое выше таргета и находится на уровне 7,82% годовых по последним апрельским данным Росстата. Банк России оставит ключевую ставку неизменной на ближайшем заседании. На мой взгляд, как и на прошлом мартовском заседании, решение будет принято единогласно всеми членами Совета директоров», — сказал Руслан Спинка. Это произойдет из-за все еще высоких рисков для роста цен. Он назвал ряд факторов поддерживающих инфляцию: Сфера кредитования не спешит остывать: потребкредитование в марте показало рост на 2% к февралю, корпоративные заимствования на 1,8%, ипотека на 1,2%, если исходить из анализа ЦБ.

Деловая активность в стране остается на стабильно высоком уровне: индекс производственной активности (PMI) находится на уровне 55,7 пунктов, сферы услуг — на уровне 51,4 пункта. Оба индикатора продемонстрировали в марте рост к февралю.

Дефицит кадров при благоприятном бизнес-климате вынужденно толкает вверх заработные платы. Их рост в январе—марте 2024 года составил 12,7%, что практически сопоставимо с результатами всего 2023 года. По словам директора управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании, условия по банковским вкладам все равно могут измениться, даже если ЦБ не станет снижать ключевую ставку. «Я бы рекомендовал обратить внимание скорее не на само решение, а на высказывания главы Банка России Эльвиры Набиуллиной после. Потому что как фондовый рынок, так и банковские продукты (накопительные счета и вклады) реагируют не на изменение ключевой ставки, а на сигналы к смягчению политики ЦБ. В отличии, кстати, от кредитов, условия по которым пересматриваются после реального решения, а не на основе ожиданий», — объяснил собеседник агентства. На прошлом заседании Центробанк принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции в России остался позади. По ее словам, ЦБ начнет снижать ключевую ставку только после того, как убедится, что замедление инфляции набрало нужную скорость. Следующее заседание состоится 26 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Снизить ключевую ставку Центробанку РФ (сейчас она 16%) не позволит рост кредитования, высокая деловая активность, а также набирающий обороты дефицит кадров, толкающий инфляцию к росту. Об этом сообщил URA.RU директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка. «Центральный банк использует ключевую ставку в первую очередь как инструмент контроля инфляции, то есть роста цен. Для России комфортным уровнем считается показатель в 4% годовых. Однако текущая инфляция практически вдвое выше таргета и находится на уровне 7,82% годовых по последним апрельским данным Росстата. Банк России оставит ключевую ставку неизменной на ближайшем заседании. На мой взгляд, как и на прошлом мартовском заседании, решение будет принято единогласно всеми членами Совета директоров», — сказал Руслан Спинка. Это произойдет из-за все еще высоких рисков для роста цен. Он назвал ряд факторов поддерживающих инфляцию: По словам директора управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании, условия по банковским вкладам все равно могут измениться, даже если ЦБ не станет снижать ключевую ставку. «Я бы рекомендовал обратить внимание скорее не на само решение, а на высказывания главы Банка России Эльвиры Набиуллиной после. Потому что как фондовый рынок, так и банковские продукты (накопительные счета и вклады) реагируют не на изменение ключевой ставки, а на сигналы к смягчению политики ЦБ. В отличии, кстати, от кредитов, условия по которым пересматриваются после реального решения, а не на основе ожиданий», — объяснил собеседник агентства. На прошлом заседании Центробанк принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пик инфляции в России остался позади. По ее словам, ЦБ начнет снижать ключевую ставку только после того, как убедится, что замедление инфляции набрало нужную скорость. Следующее заседание состоится 26 апреля.