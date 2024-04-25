Глава челябинского района уходит в отставку

25 апреля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Андрей Пестряков освободил кресло главы района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Пластовского района (Челябинская область) Андрей Пестряков подал заявление об отставке и депутаты райсобрания приняли ее. Об этом 25 апреля сообщили районные СМИ. «Глава Пластовского района Андрей Пестряков написал заявление в собрание депутатов о досрочном сложении полномочий. Полномочия Пестрякова решением собрания депутатов района прекращены с 27 апреля 2024 года», — сообщает районная газета «Знамя Октября». Временное исполнение полномочий главы Пластовского района возложено на первого заместителя по вопросам строительства и коммунального хозяйства Аркадия Даниеляна. Он будет исполнять обязанности главы до выборов в сентябре 2024 года. Пестряков был избран главой района 5 ноября 2020 года. До него муниципалитетом почти 30 лет руководил Александр Неклюдов. Неклюдов умер от коронавирусной пневмонии. Кроме этого, сложил депутатские полномочия спикер райсобрания Андрей Бычков. Бычков переходит на муниципальную службу. Внеочередное заседание собрания депутатов района по выбору председателя назначено на 2 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Пластовского района (Челябинская область) Андрей Пестряков подал заявление об отставке и депутаты райсобрания приняли ее. Об этом 25 апреля сообщили районные СМИ. «Глава Пластовского района Андрей Пестряков написал заявление в собрание депутатов о досрочном сложении полномочий. Полномочия Пестрякова решением собрания депутатов района прекращены с 27 апреля 2024 года», — сообщает районная газета «Знамя Октября». Временное исполнение полномочий главы Пластовского района возложено на первого заместителя по вопросам строительства и коммунального хозяйства Аркадия Даниеляна. Он будет исполнять обязанности главы до выборов в сентябре 2024 года. Пестряков был избран главой района 5 ноября 2020 года. До него муниципалитетом почти 30 лет руководил Александр Неклюдов. Неклюдов умер от коронавирусной пневмонии. Кроме этого, сложил депутатские полномочия спикер райсобрания Андрей Бычков. Бычков переходит на муниципальную службу. Внеочередное заседание собрания депутатов района по выбору председателя назначено на 2 мая.